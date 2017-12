Wann sollten Autokäufer - und Investoren - erwarten, dass selbsfahrende Autos der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen werden?



Das ist eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird. Das ist keine Überraschung: Selbstfahrende Autos sind wahrscheinlich eine transformative Technologie, und wir Fools lieben es, schon früh dabei zu sein.



Aber es stellt sich heraus, dass die Antwort auf die Frage davon abhängt, was man mit "selbstfahrend" - und mit "verfügbar" - meint.

Was wir unter "selbstfahrenden" Autos verstehen

Zuerst wollen wir einige Begriffe definieren. "Selbstfahrend?, "autonom", "fahrerlos" - das alles bedeutet so ziemlich dasselbe: ein Fahrzeug, das sich selbst fahren kann, ohne dass ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...