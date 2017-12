Hamburg (ots) - Der puerto-ricanische Schauspieler Benicio Del Toro (ab 14. Dezember im Kinofilm "Star Wars: Die letzten Jedi" zu sehen) vertraut seinem Instinkt, wenn es um Frauen geht - vielleicht auch schlicht, weil er schüchtern sei: "Wenn mir eine Frau gefällt, spreche ich sie nie zuerst an", sagt er im Gespräch mit dem Magazin NEON (Ausgabe 1/2018). "Ich warte, bis sie zu mir kommt." Gegenüber NEON gibt der 50-Jährige, der mit 13 Jahren in die USA zog, zudem Tipps, wie man eine Sprache lernt: "am besten über Musik. Ich mochte von Anfang an die Rolling Stones und Bruce Springsteen", so der oscarprämierte Schauspieler. "Sie halfen mir damals, Englisch besser zu verstehen."



