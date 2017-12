Der US-amerikanische Vermittler von Fahrern und Transporten hat auch im 3. Quartal Verluste geschrieben. Im Vergleich zum 2. Quartal weitete das Unternehmen diese sogar aus. Der japanische Konzern Softbank nutzt die weiterhin hohen Verluste für eine Neubewertung und will so offenbar den Preis für seine Beteiligung an dem umstrittenen Fahrdienst drücken.

Den Berichten von Finanzexperten zufolge hat Uber im dritten Quartal einen Verlust in Höhe von 1,46 Milliarden US-Dollar gemacht. Dies berichten unter anderem Bloomberg und weitere US-Medien. Das wäre eine weitere Steigerung um 400 Millionen Dollar im Vergleich zum ebenfalls von einer hohen negativen Marge gezeichneten Q2 2017 und insgesamt 3 Milliarden Dollar im gesamten letzten Jahr. Noch größer erscheinen die Verluste angesichts eines Umsatzes von "nur" 2 Milliarden Dollar in Q3. Demzufolge legt der Fahrdienst mit jedem eingenommenen Dollar über 70 Cent drauf. Keine guten Nachrichten für das Startup von der US-Westküste, das im Jahr 2017 mit diversen negativen Meldungen in die Schlagzeilen geriet. Schien sich die Lage nach Absetzung des umstrittenen Gründers und Vorsitzenden Travis Kalanick zunächst beruhigt zu haben, machte das Unternehmen in der Folge durch Anschuldigungen ...

