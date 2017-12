(DISCLAIMER: Dies ist eine Mitteilung des Emittenten unn UNITED NEWS NETWORK GmbH. Für den Inhalt ist ausschließlich der Emittent verantwortlich.)

Es passiert nicht oft, dass man bei der Geburt einer neuen Industrie live dabei sein kann. Aber genau diese Chance haben Investoren aktuell und zwar bei einem Rohstoff, der noch wenig bekannt ist, dessen Nachfrage aber analog zum Erfolg von LEDs, Mobiltelefonen und Lithium-Ionen-Akkus wächst.

Die Rede ist von High Purity Alumina, kurz HPA, chemisch genauer: 99,99prozentiges Aluminumoxid. Das sagt Ihnen nichts? Wir wetten: In spätestens zwei Jahren werden diese drei Buchstaben "HPA" Investoren genauso geläufig sein wie heute schon Lithium oder Kobalt. Hier bahnt sich in aller Stille eine technische Revolution an, die in ihrer Tragweite durchaus vergleichbar ist mit jener bei anderen kritischen Batteriemetallen - allerdings ist die Ausgangsbasis noch wesentlich kleiner.

Der Markt für HPA dürfte derzeit bei rund einer halben Milliarde Dollar pro Jahr liegen - rund 26.000 Tonnen im Jahr 2017. Das Wachstum wird auf rund 20 Prozent pro Jahr geschätzt. 2024 soll die Nachfrage nach HPA schon das Zweieinhalbfache von heute betragen. Die bedeutendsten Wachstumstreiber sind die beiden Boombranchen: LEDs und Lithium-Ionen-Akkus. Allein der Markt für LEDs soll sich bis 2024 vervierfachen. Bei Lithium-Batterien wird HPA zur Bedampfung der Polymermembran zwischen Anode und Kathode eingesetzt, wodurch die Brandgefahr erheblich vermindert wird. HPA löst also ein gewaltiges Problem für die Batterieindustrie! Das Wachstum allein in dieser Industrie könnte enorm sein.

Lesen Sie hier den vollständigen Artikel:

HPA - Drei Buchstaben für die stille Revolution bei Batterien & LEDs

Abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter: http://www.goldinvest.de/newsletter

Folgen Sie uns auf Facebook: https://www.facebook.com/goldinvest.de

Besuchen Sie uns auf YouTube: https://www.youtube.com/user/GOLDINVEST

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern ausdrücklich um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß 34b WpHG i.V.m. FinAnV (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH, Partner, Autoren, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der FYI Resources halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens kaufen oder verkaufen zu können. Dies kann unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die GOLDINVEST Consulting GmbH hat aktuell eine entgeltliche Auftragsbeziehung mit dem Unternehmen über welches im Rahmen des Internetangebots der GOLDINVEST Consulting GmbH sowie in den sozialen Medien, auf Partnerseiten oder in Emailaussendungen berichtet wird. Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die GOLDINVEST Consulting GmbH für Veröffentlichungen zu FYI Resources nutzt. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Für die Richtigkeit der in der Publikation genannten Kurse kann keine Garantie übernommen werden.

Ansprechpartner zur Meldung:

Björn Junker

Tel: +49 171 9965380

E-Mail: b.junker@goldinvest.de

(DISCLAIMER: Dies ist eine Mitteilung des Emittenten unn UNITED NEWS NETWORK GmbH. Für den Inhalt ist ausschließlich der Emittent verantwortlich.)

(END) Dow Jones Newswires

December 06, 2017 06:03 ET (11:03 GMT)