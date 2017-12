Berlin (ots) - Mehr als 91 Milliarden Euro gaben die Deutschen laut Handelsverband vergangenes Jahr für Weihnachtsgeschenke aus. Doch dieses Geld und mehr können Verbraucher schnell wieder in der Tasche haben. Denn mit ein paar einfachen Tipps lassen sich jährlich bis zu 2.000 Euro bei den täglichen Ausgaben einsparen - ohne sich groß einzuschränken. Das aktuelle Finanztip-Buch von Hermann Josef-Tenhagen erklärt, wie's geht.



Sehr einfach lässt sich beispielsweise beim Strom sparen. So kann ein Stromanbieter-Wechsel schnell bis zu 300 Euro im Jahr bringen. "Besonders hoch ist die Ersparnis, wenn man noch nie gewechselt hat, denn dann steckt man noch im teuren Grundtarif", erklärt Hermann-Josef Tenhagen, Autor des Buchs "Das Finanztip Buch - Wie Sie mit wenig Aufwand viel Geld sparen" und Chefredakteur beim gemeinnützigen Verbraucher-Ratgeber Finanztip. Gut zu wissen: Der Wechsel dauert nur wenige Minuten und ist bereits millionenfach erprobt.



Bis zu 800 Euro Ersparnis durch den Wechsel des Handyanbieters



In der Regel gilt: Je größer der Haushalt, desto mehr lässt sich sparen. Das wird besonders beim Thema Handy deutlich. Hat jedes Familienmitglied einen eigenen Vertrag, summieren sich die Kosten. Zwischen 300 und 800 Euro sparen können Familien durch einen Wechsel der Handyverträge. Denn es gibt bereits gute Flatrates für 10 Euro im Monat. "Wer bislang 20 Euro im Monat für sein Handy bezahlt, spart so im Jahr 120 Euro", rechnet Tenhagen vor. "Bei vier Familienmitgliedern sind das 480 Euro jährlich."



Mit dem Finanztip-Buch noch mehr sparen



Gute Tarife für Strom und Handy zeigen die verbraucherfreundlichen Rechner von Finanztip. Den ersten Tausender für die Weihnachtsgeschenke haben Verbraucher mit einem einfachen Anbieterwechsel oft schon wieder drin. Wie Sie noch mehr sparen können und wie Sie das Gesparte am besten anlegen, erklärt das Finanztip-Buch. Kosten: 19,99 Euro in der gedruckten Variante, das E-Book ist 1 Euro günstiger.



Über Finanztip



Finanztip ist mit durchschnittlich mehr als 3 Millionen Besuchen im Monat Deutschlands größter gemeinnütziger Verbraucher-Ratgeber rund um Ihr Geld. Wir wollen Menschen befähigen, ihre täglichen Finanzentscheidungen richtig zu treffen, Fehler zu vermeiden und Geld zu sparen. Hierfür recherchieren und analysieren die Finanztip-Experten ausschließlich im Interesse des Verbrauchers und bieten praktische Handlungsempfehlungen. Kern unseres kostenlosen Angebots ist der wöchentliche Finanztip-Newsletter mit mehr als 280.000 Abonnenten. Darin beleuchten Chefredakteur Hermann-Josef Tenhagen und das Finanztip-Team alle Themen, die für Verbraucher aktuell wichtig sind: von Geldanlage, Versicherung und Kredit über Energie, Medien und Mobilität bis hin zu Reise, Recht und Steuern. Darüber hinaus können sich Verbraucher in der großen Finanztip-Community mit den Experten und anderen Verbrauchern austauschen.



