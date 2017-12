Hamburg (ots) - In 38 Ländern schätzte die Bevölkerung in einer Studie des Marktforschungsinstituts Ipsos Zahlen zu gesundheits- und gesellschaftsrelevanten Themen in ihrem Land.



Terrorismus: knapp die Hälfte (44%) der Deutschen mutmaßt, dass es in den Jahren von 2002 bis 2016 mehr Todesopfer auf Grund terroristischer Anschlägen in Deutschland gegeben habe als in der Zeit zwischen 1985 und 2000. In Wirklichkeit ist die Zahl von 51 auf 36 gesunken.



Alkohol: danach gefragt, wer weltweit am meisten Alkohol konsumiere, wurde Deutschland von allen Ländern am dritthäufigsten genannt (28%). Ein Volltreffer: denn wir sind mit 11,03 Litern pro Kopf pro Jahr wirklich auf Platz 3 im weltweiten Ranking.



Zucker: auch beim Zuckerkonsum kommen die Deutschen im weltweiten Ranking nicht besser weg: die Weltbürger schätzten, dass der Zuckerkonsum pro Kopf bei den Deutschen am dritthöchsten ist. In Wirklichkeit liegen wir mit 103 Gramm/Tag sogar auf Platz 2.



Glaube an Himmel, Hölle und Gott: wer von ihren Mitbürgern an den Himmel glaubt, schätzen die Deutschen fast richtig ein: statt 31% sind es 28%. Einer von fünf (20%) würde an das Fegefeuer glauben. Tatsächlich sind es 8%. Die Anzahl ihrer Mitbürger, die an Gott glauben, unterschätzen die Deutschen dagegen stark: statt 23% sind es in Wirklichkeit 45%.



Steckbrief:



Diese Ergebnisse stammen aus der Studie "Perils of Perception" (etwa: "Wahrnehmungsfallen"), die zwischen dem 28. September und 19. Oktober 2017 unter 29.133 Befragten in 38 Ländern durchgeführt wurde.



Weitere Infos zur Studie: www.ipsos.de



Über Ipsos



Ipsos ist ein unabhängiges Markt- und Meinungsforschungsinstitut. Unsere engagierten Forscher bestimmen Marktpotenziale, zeigen Markttrends, testen Produkte, Werbung und Dienstleistungen, erforschen die Wirkung von Medien und geben der öffentlichen Meinung eine Stimme.



Der Forschungsbereich Ipsos Public Affairs ist ein leistungsstarker Partner für Politik- und Sozialforschung in Deutschland.



OTS: Ipsos GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7522 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7522.rss2



Pressekontakt: Ipsos Pressestelle Gudrun Witt 040/800964179 Gudrun.Witt@ipsos.com