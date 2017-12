CORK, Irland, Dec. 06, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- SolarWinds (http://www.solarwinds.com/de), ein führender Anbieter von leistungsstarker und kostengünstiger IT-Verwaltungssoftware, hat heute eine Reihe von Produkt-Updates bekannt gegeben, die die Überwachung von Infrastrukturen, Anwendungen und Datenbanken, insbesondere bei Multi-Cloud- und hybriden IT-Umgebungen, einfacherer und transparenter machen und IT-Experten mehr Kontrolle verleihen. Darüber hinaus bieten die Erweiterungen auch bessere E-Mail-Überwachungsfunktionen, einschließlich Unterstützung für den Einsatz unter Microsoft Office 365.

SolarWinds kündigt neue Versionen seiner Server & Application Monitor (SAM)- und Database Performance Analyzer (DPA)-Tools an. Die neuen Angebote bieten IT-Fachkräften eine noch einfachere Möglichkeit zur Optimierung der Systemleistung, da sie sowohl lokale als auch cloudbasierte Umgebungen verwalten und darin Fehler beheben. Aufbauend auf der integrierten Orion-Plattform von SolarWinds erhalten Anwender nahtlosen direkten Zugriff auf leistungsstarke Systemüberwachungsfunktionen, die gleichzeitig mehrere Cloud-Services wie Amazon Web Services(AWS) und Microsoft Azure unterstützen.

"Heterogenität ist die neue Normalität für die meisten heutigen IT-Tätigkeiten mit Systemen und Anwendungen, die neben mehreren Cloud-Diensten auch die Infrastruktur vor Ort umfassen", sagt Christoph Pfister, Executive Vice President und Head of Products bei SolarWinds. "Operationsteams benötigen eine einzige Plattform, um Komplexität zu reduzieren, Probleme schnell zu erkennen, und die Leistung und die Ressourcenauslastung zu optimieren. Die neuesten Versionen unserer Systemverwaltungstools bieten wichtige Weiterentwicklungen bei diesen wichtigen Funktionen und verbinden sie mit modernster Einfachheit."

Tieferes Cloud-Monitoring mit SolarWinds Server & Application Monitor 6.5

SAM bietet End-to-End-Sichtbarkeit sowie Leistungsüberwachung von Servern und Anwendungen mit agentenbasierten und agentenlose Technologien über mehrere Rechenzentren, entfernte Standorte und die Cloud hinweg. Die neue Version 6.5 bietet Kunden jetzt noch mehr Transparenz in Multi-Cloud- und hybriden Umgebungen, indem es Infrastrukturmetriken für VMs und Speicher in Microsoft Azure bereitstellt. Die Erweiterung verbessert die Transparenz, die die Software derzeit über den Agenten, WMI und SNMP bietet.

SAM 6.5 kann Benutzern dabei helfen, ihren gesamten Server- und Anwendungs-Footprint in der lokalen Infrastruktur sowie in AWS- und Azure-Umgebungen durch einen einfachen und gemeinsamen Prozess zu überwachen. Es bietet Best-Practice-Überwachungstemplates, die über 1000 Anwendungen unterstützen, darunter Microsoft Exchange, IIS und SQL Server, Apache Tomcat, MongoDBund Hunderte weitere. Die neue Version enthält außerdem Überwachungstemplates für Microsoft Office 365, mit denen IT-Fachkräfte cloudbasierte E-Mail- und Produktivitätsanwendungen genauso einfach überwachen können wie bei lokalen Implementierungen.

Database Performance Analyzer (DPA) 11.1: Jetzt erhältlich über Abonnementpreissystem im AWS Marketplace

Entwickler und Operationsteams nutzen DPA seit Jahren um Engpässe zu identifizieren und zu beheben und Datenbankleistung in Entwicklungs-, Test- und Produktionsumgebungen zu verbessern. DPA unterstützt die gesamte Bandbreite an Datenbanken, einschließlich MySQL, SQL Server, Oracle, Azure SQL und AWS RDS Cloud. Sein einzigartiger Ansatz zur Überwachung der Reaktionszeit und die Multi-Dimensional Performance Analysis liefern wichtige Daten, die es Anwendern ermöglichen, die Ressourcennutzung zu optimieren und eine schnellere Anwendungsleistung und niedrigere Kosten zu erzielen.

Die neue Version 11.1 bietet Kunden erweiterte Kauf- und Implementierungsoptionen durch die Verfügbarkeit "as a service" im AWS Marketplace über ein umlagefinanziertes Modell, bei dem der Preis pro Instanz/Stunde berechnet wird.

Darüber hinaus integriert sich DPA 11.1 in das Leistungsanalyse-Dashboard PerfStack innerhalb der SolarWinds Orion-Plattform, um über Infrastruktur und Anwendungen hinweg Transparenz von der Web-Transaktion bis zur Spindelleistung, einschließlich Daten über die Wartezeit der Datenbank, zu bieten. DPA 11.1 unterstützt jetzt die aktuelle Version von SQL Server 2017 mit verbesserter Überwachung von Microsoft Availability Groups und eine verbesserte Sicherheit.

E-Mail-Lösungen: Leistungsstarke Überwachung lokal und in der Cloud

SolarWinds kündigt außerdem ein breiteres Spektrum von E-Mail-Überwachungsfunktionen für lokale, Cloud- oder hybride Umgebungen an. Die Office 365 Überwachungsfunktion, die jetzt in SAM 6.5 integriert ist, umfasst mehrere Templates, mit denen Best Practices für die Überwachung implementiert werden können. Dadurch erhält man Einblick in wichtige Leistungsmetriken der führenden Cloud-basierten E-Mail- und Collaboration-Plattform für Unternehmen.

Darüber hinaus können Anwender Network Performance Monitor (NPM) Software nutzen, um eine umfassende Überwachung des Mailpfades zu ermöglichen. NPM liefert "Hop by hop"-Sichtbarkeit entlang des Netzwerkpfades (einschließlich des öffentlichen Internets) zwischen Benutzern und Cloud-Diensten wie Office 365 oder OWA oder Exchange-Servern, die sich entweder in der Cloud oder an dezentralen Standorten befinden. Diese leistungsstarken Visualisierungsmöglichkeiten ermöglichen es Anwendern, die Auswirkungen der Netzwerkverbindung auf die Servicequalität und -leistung zu verstehen.

Zusätzlich umfasst die E-Mail-Überwachung von SolarWinds das kostenlose Tool Exchange Monitor, das ab sofort zum Herunterladen zur Verfügung steht (https://www.solarwinds.com/free-tools/exchange-monitor) und wichtige Funktionen für die Überwachung von Integrität, Kapazität und Leistung von Microsoft Exchange-Servern bietet.

Preissystem & Verfügbarkeit

SAM 6.5, DPA 11.1 und E-Mail-Überwachungslösungen von SolarWinds sind ab sofort verfügbar. SAM 6.5 ist ab € 2440.00* für 150 Überwachungsprogramme erhältlich; die Preise für DPA 11.1 beginnen bei € 99/Monat* für das cloudbasierte Abonnement.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der SolarWinds Website (https://www.solarwinds.com/de/products/pricing) oder telefonisch unter +353 21 5002900.



*Preis gemäß Stand 6. Dezember 2017. Der Preis kann je nach Zuständigkeitsbereich und geltender Währung variieren. Wenden Sie sich wegen der Preise für Ihren Zuständigkeitsbereich bitte an einen örtlichen Vertriebsmitarbeiter von SolarWinds.

Über SolarWinds

SolarWinds verkauft leistungsstarke und kostengünstige IT-Verwaltungssoftware an Kunden auf der ganzen Welt, vom Fortune 500-Unternehmen über Kleinunternehmen, Managed Service Provider (MSPs) und Regierungsbehörden bis hin zu Bildungseinrichtungen. Wir konzentrieren uns bewusst ausschließlich auf IT-, MSP- und DevOps-Professionals, und wir sind bestrebt, die Komplexität zu beseitigen, die unsere Kunden bei herkömmlichen Anbietern von Unternehmenssoftware hinnehmen müssen. Ungeachtet des Standorts der IT-Ressourcen oder des Benutzers liefert SolarWinds Produkte, die sich nicht nur mühelos finden, kaufen, verwenden, warten und anpassen lassen, sondern auch in der Lage sind, Probleme in allen Schlüsselbereichen der Infrastruktur zu beheben, egal ob lokal oder in der Cloud. Dieser Schwerpunkt und unsere Verpflichtung zur Spitzenleistung in der End-to-End-Leistungsverwaltung in der hybriden IT machte SolarWinds zum weltweit führenden Anbieter von Netzwerkverwaltungssoftware und MSP-Lösungen und treibt ähnliches Wachstum über das volle Spektrum an IT-Verwaltungssoftware an. Unsere Lösungen basieren auf unserer engen Beziehung zu unserem Kundenstamm, der sich über unsere Online-Community THWACK (https://thwack.solarwinds.com/welcome/) austauscht, um Probleme zu lösen, Technologien und Best Practices zu teilen und sich direkt an unserer Produktentwicklung zu beteiligen. Weitere Informationen finden Sie unter www.solarwinds.com (http://www.solarwinds.com/de).

Die Marken SolarWinds, SolarWinds & Design, Orion und THWACK stehen im alleinigen Eigentum der SolarWinds Worldwide, LLC oder ihrer verbundenen Unternehmen, sind im U.S. Patent and Trademark Office eingetragen und können in anderen Ländern eingetragen oder angemeldet sein. Alle sonstigen Marken, Dienstleistungsmarken und Logos von SolarWinds können Marken nach nicht kodifiziertem Recht, eingetragen oder angemeldet sein. Alle sonstigen hier erwähnten Marken dienen lediglich zu Identifikationszwecken und sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen.

© 2017 SolarWinds Worldwide, LLC. Alle Rechte vorbehalten.

