München - Das auslaufende Jahr wird wohl als eines in Erinnerung bleiben, in dem sich Anleihen in fast allen Märkten relativ gut entwickelt haben, so Markus Peters, Senior Portfolio Manager Fixed Income beim Asset Manager AllianceBernstein (AB).2018 dürfte für die Anleger erheblich herausfordernder werden. Niedrige Zinsrenditen und enge Spreads würden ein geringeres Aufwärtspotenzial bedeuten. Auf der anderen Seite bleibe die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in Europa oder den USA in den kommenden zwölf Monaten gering. Die Experten würden glauben, dass folgende Schlüsselfaktoren die Anleiheinvestments im Jahre 2018 beeinflussen würden: Inflation, Monetärpolitik, Populismus, aktive Selektion, China und Trump (IMPACT).

Den vollständigen Artikel lesen ...