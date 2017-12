Die letzten News um BMW waren optimistisch, positiv, doch jetzt stehen auch hier Vorwürfe der Abgas-Manipulation im Raum. Was ist dran, was wären mögliche Folgen, Vivien Sparenberg von Vontobel? Und wie sind die Aussichten für Auto-Aktien 2018? Vivien Sparenberg von Vontobel im Gespräch mit Antje Erhard zu Testergebnissen, der Stellungnahme von BWM, möglichen Konsequenzen und dem Ausblick auf das Autojahr 2018. Was spricht alles in allem für oder gegen die Aktie von BMW?