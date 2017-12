Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt setzt am Mittwoch die am Vortag eingeleitete Abwärtsbewegung fort, allerdings halten sich die Einbussen in Grenzen. Belastet wird die Stimmung an den europäischen Börsen von schwachen Vorgaben aus den USA und insbesondere aus Asien. Die Anleger würden mit Blick auf die hohen Bewertungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...