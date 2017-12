Liebe Trader,

Auf dem jährlichen Capital Markets Day hat Vorstandschef Thomas Ebeling konkrete Details zum geplanten Konzernumbau vorgestellt und eine strategische Neuaufstellung angekündigt, die Aktie des Medienkonzerns stieg anschließend als alleiniger Gewinner im Dax auf. Trotz eines zur Stunde dreiprozentigen Kursaufschlags dürfte dies für Aktionäre gleichwohl nur ein schwacher Trost sein. Seit Jahresanfang liegen die ProSiebenSat.1-Papiere mit einem Verlust von rund 25 Prozent noch immer weit abgeschlagen am Ende aller 30 Indexwerte. Ein schwaches TV-Werbegeschäft ließ das Unternehmen seine Prognosen zusammenstreichen. Vielleicht aber bekommt Vorstandsvorsitzender Thomas Ebeling doch noch die Kurve und kann das Unternehmen auf Kurs bringen.

Long-Chance:

Trotz eines deutlichen Kursgewinns in der Aktie von ProSiebenSat1.Media hängt das Papier derzeit noch an zwei Widerständen fest - einmal der 50-Tage-Durchschnittslinie um 27,76 Euro sowie einem mittelfristigen Abwärtstrend. Erst ein nachhaltiger Kursanstieg über dieses Niveau dürfte für Kapitalzuflüsse sorgen und ermöglicht anschließend Kursgewinne bis an die Oktoberhochs von 30,60 Euro. Spekulativ orientierte Anleger können daher auf entsprechende Long-Positionen setzen und bei erfolgreicher Umsetzung der Strategie binnen weniger Wochen eine satte Rendite erzielen. Die Verlustbegrenzung sollte sich aber noch knapp unterhalb des Niveaus von rund 26,00 Euro aufhalten. Ein Kursrutsch unter die aktuellen Jahrestiefs von 24,50 Euro bedeutet hingegen eine Fortsetzung der Abgaben auf das Niveau von zunächst 21,60 Euro.

Einstieg per Market-Buy-Order: 27,77 Euro

Kursziel: 30,55 Euro

Stopp: < 26,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 1,77 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



ProSiebenSat1.Media SE, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 27,77 Euro; 12:45 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

