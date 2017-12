IRW-PRESS: Block One Capital Inc.: Block One Capital Inc. vereinbart Kauf von bis zu 40% eines New Yorker Blockchain-Unternehmens für den US-Baufinanzierungsmarkt und verkündet Benennung des Board of Advisors

Vancouver, British Columbia - 6. Dezember 2017 - Block One Capital Inc. (TSXV: BLOK, Frankfurt: ES3 ) (das Unternehmen oder Block One) gibt bekannt, dass es ein verbindliches Term Sheet (das "Term Sheet") für den Kauf von 40% des Stammkapitals der New Yorker Firma Finzat LLC (Finzat) unterzeichnet hat. Dabei handelt es sich um ein Privatunternehmen, das sich mit der Entwicklung eines Blockchain-Systems beschäftigt, um einen gestrafften, digitalisierten Baufinanzierungsprozess zu ermöglichen, der konformer und SAFE (simpler, auditable, fault tolerant, efficient - einfacher, prüfbar, fehlertolerant, effizient) ist.

Laut dem Term Sheet wird das Unternehmen 600.000 US-$ investieren, um bis zu 40% von Finzat zu erwerben. Außerdem wird das Unternehmen eine zusätzliche Meilensteinzahlung von 80.000 US-$ leisten, wenn Finzat bestimmte, im Term Sheet dargelegte Konditionen erfüllt. Das Unternehmen und Finzat möchten eine endgültige Vereinbarung eingehen, in der die Bedingungen und Konditionen des Kaufs aufgeführt werden. Falls keine solche Vereinbarung abgeschlossen werden sollte, gilt das Term Sheet als endgültige Vereinbarung.

Finzats Blockchain-System möchte unzählige Probleme des rund 10 Billionen Dollar starken US-Baufinanzierungsmarktes lösen, und zwar: Transaktionsnachverfolgung, Compliance, Auditierung und Sicherheit. Zurzeit geht man davon aus, dass der Compliance-Nachweis nicht adäquat gemessen oder korrekt gesichert wird. Bestehende Systeme sind nicht darauf ausgelegt, Daten, Dokumente, Regeln oder Entscheidungen zu sichern oder aktuelle oder vergangene Darlehens-Performance-Metriken zu speichern. Herkömmliche Audit-Protokolle versuchen, Qualitätskontrollstandards zu gewährleisten, indem eine Teilmenge eines viel größeren Kollektivs einzelner Darlehensbestände abgefragt wird. Die Schwächen dieser Vorgehensweise können Darlehensgeber und Loan Servicer vor teure und zeitaufwendige Probleme, wie Geldstrafen und Darlehensrückkaufverpflichtungen, stellen. Das System von Finzat soll alle Darlehensinformationen zu jedem Entscheidungszeitpunkt permanent speichern, wodurch am Backend keine Nachweise neu erstellt werden müssen. Der Bedarf nach einem solchen System bestätigt sich durch strengere und stärker standardisierte Compliance-Regeln, die schrittweise eingeführt werden, während sich auf dem Baudarlehensmarkt der papierlose Darlehensprozess etabliert.

Finzat wurde von Gnanesh Coomaraswamy gegründet. Coomaraswamy hat einen PhD in Electrical Engineering und Computer Science der Northwestern University und einen starken Kryptographie-Hintergrund. Er hat als Co-Autor zwei Artikel über die Authentifizierung und vertrauliche Kommunikation in Netzwerken veröffentlicht; manche der darin enthaltenen Grundregeln wurden auch im ursprünglichen Whitepaper zu Blockchains erwähnt. Herr Coomaraswamy ist außerdem Chartered Financial Analyst (CFA) sowie Certified Financial Risk Manager.

Bevor er Finzat gründete, war Herr Coomaraswamy mehr als 20 Jahre im Hypothekensektor tätig, mit einer herausragenden Erfolgsbilanz in verschiedenen Positionen im Bankwesen und Risikomanagement bei Morgan Stanley, GE Capital und als Chief Investment Officer und Treasurer der Federal Home Loan Bank von Chicago. Er ist vorreitendes Mitglied des Mortgage Partnership Finance (MPF)-Programmteams der Federal Home Loan Bank von Chicago, wo er erfolgreich ein Baufinanzierungs-Portfolio von 50 Mrd. US-$ sowie einen der weltweit größten Zinsswaps auf dem OTC-Zinsderivatemarkt verwaltete. Ehe er auf dem Hypothekenmarkt tätig war, war Herr Coomaraswamy 10 Jahre in der Telekommunikationstechnik beschäftigt.

Finzat hat ein hervorragendes Team und eine der besten Anwendungen im Blockchain-Bereich, die wir je gesehen haben. Der Gründer und sein Team verfügen über einen herausragenden Scharfsinn und beispiellose Erfahrung. Herr Coomaraswamy ist wahrlich ein Pionier im Blockchain-Bereich. Wir freuen uns sehr, in ein so unwiderstehliches Geschäft investieren zu dürfen, meinte David Berg, CEO von Block One Capital Inc.

Außerdem ist Herr Coomaraswamy ab sofort Mitglied des Board of Advisors des Unternehmens.

