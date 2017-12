Urdorf (ots) -



Eine Legende kehrt zurück: die Alpine A110. Die Neuauflage der

Berlinette überträgt mit kompromisslosem Leichtbau, leistungsstarkem

Vierzylinder und kompakten Abmessungen den Geist des gleichnamigen

Klassikers aus den 1960er- und 70er-Jahren in die Gegenwart. Auch das

Design der neuen A110 zitiert den vielfachen Rallye-Sieger. Der

Mittelmotor-Zweisitzer mit dem ruhmreichen Namen beschleunigt in nur

4,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h und ermöglicht einen Topspeed von 250

km/h. Für die dynamischen Fahrleistungen sorgt ein neu entwickelter

1,8-Liter-Turbobenziner mit 185 kW/252 PS. Massgeblich zur

herausragenden Performance trägt - ganz in der Tradition des

Namensgebers - ebenfalls das Leergewicht von lediglich 1'080

Kilogramm bei. Die A110 kommt Anfang 2018 zunächst in der «Première

Edition» zum Preis von CHF 62'000.- zu ihren Besitzern. Die auf 1'955

Exemplare limitierte Sonderserie war im Dezember 2016 bereits nach

nur fünf Tagen komplett reserviert.



