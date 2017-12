Frankfurt - Der Sojabohnenpreis in Chicago stieg gestern um 1%, überschritt die Marke von 1.000 US-Cents je Scheffel, und notiert auf dem höchsten Stand seit Ende Juli, so die Analysten der Commerzbank. Der Preis profitiere von der trockenen Witterung in Argentinien. Die Getreidebörse Buenos Aires rechne mit einer unveränderten Sojabohnenfläche von rund 18 Mio.

