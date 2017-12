Der US-Photovoltaik-Hersteller hat Analysten sein neues Dünnschichtmodul der 6. Generation vorgestellt. First Solar verspricht mehr Effizienz und einen schnellen, unkomplizierten Aufbau. Neben dem neuen Modul gab es auf dem Analystentreffen auch einen wirtschaftlichen Ausblick auf das kommende Jahr.First Solar hat das erste Photovoltaik-Modul der Serie 6 vorgestellt. Das Unternehmen präsentierte das Dünnschichtmodul aus der neuen Produktionslinie in Perrysburg im US-Bundesstaat Ohio am Dienstag während eines Treffens mit Investmentanalysten. Die neue Modulserie basiert demnach weiterhin auf der ...

