FMW-Redaktion

Erst kürzlich hatte die EZB in ihrem halbjährlichen "Financial Stability Review" vor schweren Verwerfungen an den Finanzmärkten gewarnt - was angesichts der Tatsache, dass die Notenbank selbst jene Blase entscheidend mit hervorgerufen hat, nicht einer gewissen Ironie entbehrt (siehe dazu unseren Artikel "Ist das Humor? Die EZB als Brandstifter warnt vor dem Feuer, das sie selbst gelegt hat!").

Nun kommt die nächste deutliche Warnung vom "Office of Financial Research", einer amerikanischen Staatsbehörde, die die Auswirkungen der Finanzmärkte auf die Realwirtschaft analysiert.

Darin ist die Rede von "hohen und steigenden Risiken" eines plötzlichen Abverkaufs an den Aktien- und Anleihemärkten. Einer der Gründe für dieses Risiko sei die zuletzt wieder vermehrt auftretende Praxis, dass Investoren langlaufende Schulden durch kurzlaufende Kredite finanziert hätten. Genau das war ein wichtiger Treiber der Finanzkrise der Jahre 2008/2009 gewesen! Neben diesem Risiko sei vor allem der Bereich Cyber-Sicherheit eine Gefahr, dazu das kaum vorhandene Instrumentarium, wie man mit wichtigen Finanzinstutionen umgehen könne, die scheitern.

Vor allem die hohe Bewertung an den Aktienmärkten sei Anlaß zur Sorge, so der Report. Das KGV im S&P 500 liege in der 97-Percentile der letzten 130 Jahre, ist also so hoch wie kaum jemals zuvor. Gleichzeitg seien besonders die Anleihemärkte verwundbar, da die Laufzeiten der gekauften Anleihen noch nie so langfristig gewesen seien wie derzeit (meßbar am Barclays U.S. Aggregate Bond Index). Würden die Zinsen vom gegenwärtigen Niveau um 1% steigen, drohten den Investoren Verluste ...

