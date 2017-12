Unterföhring (ots) -



Da machen Michelle Hunziker, Christoph Maria Herbst und Jorge González große Ohren! Die Dogge "Lady Xena" singt Whitney Houstons "I Will Always Love You". "Mir hat das besser gefallen als das Original", sagt Christoph Maria Herbst. "Der Gesang von Lady Xena war zum Teil sogar zweistimmig." Michelle Hunziker: "Das Niveau ist in diesem Jahr besonders hoch." In der zweiten Ausgabe von "Superpets" am Freitag, den 8. Dezember, um 20:15 Uhr, in SAT.1, suchen Michelle Hunziker, Christoph Maria Herbst und Jorge González die talentiertesten Tiere der Welt.



Diese Tiere zeigen ihr Talent in der zweiten "Superpets"-Show: Die Ratten und Nutrias aus Bordeaux (Frankreich), die argentinische Dogge Lady Xena aus Belgien, acht Hunde aus Schleswig-Holstein, das Minischwein Rio aus Sachsen-Anhalt, die Papageien aus Lettland, vier Katzen aus Las Vegas, der Weißkopfadler Eika aus Nordrhein-Westfalen, der Hund Sandy aus Linz (Österreich) und die Laufenten aus Sachsen-Anhalt. Fotos der Tiere bekommen Sie bei Tabea Werner (089-9507-1167, Tabea.Werner@ProSiebenSat1.com).



Tiere sind die Stars bei "Superpets" Bei "Superpets - Die talentiertesten Tiere der Welt" treten Tiere mit unglaublichen, lustigen und faszinierenden Talenten auf der SAT.1-Bühne auf. Nach allen Auftritten bestimmen die Juroren Michelle Hunziker, Christoph Maria Herbst und Jorge González jeweils einen Finalisten, aus denen das Publikum seinen Sieger wählt. Wayne Carpendale moderiert die Show zusammen mit Nina Moghaddam, Ron Ringguth kommentiert.



"Superpets - Die talentiertesten Tiere der Welt", am Freitag, den 8. Dezember, um 20:15 Uhr in SAT.1.



