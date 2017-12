Lyon, Frankreich (ots/PRNewswire) -



Die Anlage wird die erhöhte Nachfrage nach mAb-CDMO-Services mit geringen Volumen bedienen



Novasep, ein führender Anbieter von Dienstleistungen und Technologien für die Life-Science-Branche, hat eine Investition in Höhe von 17 Mio. Euro in eine spezielle GMP-mAb-Produktionsanlage bekanntgegeben. Die Anlage wird sich in Pompey, Frankreich, befinden und bis Mitte 2018 betriebsbereit sein.



Die Investition, Teil eines neuen Strategiezyklus mit dem Titel Rise-2, wird über USP- und DSP-Produktionsplätze (Upstream- und Downstream-Verarbeitung) verfügen, die mit einmal verwendbaren 50-Liter- und 200-Liter-Bioreaktoren sowie dem Niedrigdruck-Chromatografiesystem BioSc® von Novasep ausgestattet sind. Die BioSc®-Technologie, der Kern der unternehmenseigenen DSP-Plattform von Novasep, ermöglicht sehr flexible DSP sowohl für die Serienfertigung als auch die kontinuierliche Produktion.



Mit dieser Investition wird Novasep durch seine Allianz mit seinem Partner GTP Technology in der Lage sein, integrierte Services für kleinvolumige Entwicklung und cGMP-Herstellung für mAbs anzubieten, wobei der Schwerpunkt auf mAbs in kleinen Mengen liegt, die in der Regel für gezielte Therapien, Orphan-Indikationen und Antikörper-Konjugate (ADC) bestimmt sind.



"Wir sind sehr gespannt darauf zu sehen, wie dieses mAbulous-Projekt anlaufen wird!", sagte Dr. Michel Spagnol, Chairman und CEO von Novasep. "Zusätzlich zum Ausbau unserer ADC-Konjugationsanlage, die wir Anfang des Jahres in Le Mans in Betrieb genommen haben, wird die neue Anlage das Serviceangebot von Novasep durch die Hinzufügung von speziellen mAb-Produktionsanlagen erweitern und dabei helfen, die erhöhte Nachfrage nach kleinvolumigen mAb-Produktionskapazitäten zu bedienen.



Es befinden sich zurzeit etwa 1.200 mAbs in der Einführungs- und Entwicklungsphase, konjungiert und unkonjungiert. Diese Klasse repräsentiert 45 % aller Biomoleküle in der Entwicklung und zielt auf zwei hauptsächliche Marktsegmente ab. Das erste Segment sind breite therapeutische Anwendungen, die mAbs in großen Mengen erfordern. Das zweite sind kleinere therapeutische Anwendungen wie etwa für Orphan-Medikamente, gezielte Therapien oder ADCs, die sehr viel kleinere Mengen auf kommerzieller Ebene erfordern. Vor dem Hintergrund der explodierenden Anzahl von Molekülen, die in diesem Segment entwickelt werden, vergrößert sich der Bedarf an Produktionskapazität im kleinen Maßstab schnell.



"Nach der Investition von 27 Mio. Euro in die Gentherapie-Produktion ist dies die zweite Investition, die wir in diesem Jahr bekanntgeben, um die starke Entwicklung innovativer Therapien zu unterstützen. Dieses Mal haben wir uns dazu entschieden, die neue Anlage an unserem französischen Standort Pompey (54) zu implementieren, wo wir hochkarätige biotechnologische Positionen neben bereits bestehenden Positionen einrichten werden", fügte Spagnol hinzu. "Wir sind erfreut, dass unsere Aktionäre unser schnelles Wachstum weiterhin unterstützen."



Weitere Presseinformationen finden Sie hier https://www.novasep.com/press-release-about-novasep.html



OTS: Novasep newsroom: http://www.presseportal.de/nr/61730 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_61730.rss2



Pressekontakt: Director Communication & Marketing +33-6-32-08-20-24