Manchmal passen private und berufliche Pläne nicht zusammen. Die romantische Weihnachtskomödie "Ein Lächeln nachts um vier" über eine solche Situation strahlt das ZDF am Sonntag, 10. Dezember 2017, 20.15 Uhr, im "Herzkino" aus.



Dezember in Hamburg: Die Stadt erstrahlt im Lichterglanz, die Menschen treffen sich auf den Weihnachtsmärkten. Jule (Natalia Belitski) hat ihr Jura-Examen endlich in der Tasche und einen Plan für ihr Leben. Ein Job in einer Nichtregierungsorganisation soll es sein, dann irgendwann mal Mann und Kinder. Auf dem nächtlichen Nachhauseweg von ihrer Geburtstags- und Examensfeier trifft sie auf Santa Claus. Unter dem Weihnachtsmannkostüm steckt der Schauspieler Max Severin (August Wittgenstein): charmant, verführerisch und sich seiner Attraktivität durchaus bewusst. Und Jule, die ihre eigene Party vorzeitig verlassen hat, um sich auf ein Vorstellungsgespräch am nächsten Morgen vorzubereiten, erliegt der Faszination dieser wundersamen nächtlichen Zufallsbegegnung.



Es könnte der Beginn einer himmlischen Liebesgeschichte sein, wäre da nicht Jules Plan fürs Leben - und in den passt Max, der lässige, aber wenig zuverlässige Charmeur, nicht hinein. Ihre Großeltern Rosi (Cornelia Froboess) und Walter Claasen (Tilo Prückner), bei denen Jule aufgewachsen ist, wissen eines sicher: Planbar ist das Leben nicht. Aber wie können sie das ihrer Enkelin beibringen und sie auf den richtigen Weg schubsen?



Nach dem Drehbuch von Manfred Kosmann, Stephanie Blöbaum und Hardi Sturm inszenierte Jan Ruzicka den ZDF-Film. In den weiteren Rollen spielen Lucie Heinze, Nicholas Reinke, Till Butterbach, Max Herbrechter und andere.



Der Film ist bereits ab Samstag, 2. Dezember 2017, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek abrufbar.



