Paris - An Europas Aktienmärkten ist es am Mittwoch weiter abwärts gegangen. Die Schwäche der Überseebörsen drückte auch europaweit auf die Stimmung der Anleger. Der EuroStoxx 50 sank gegen Mittag um 0,78 Prozent auf 3542,56 Punkte. Für den französischen Cac-40 ging es um 0,57 Prozent auf 5344,95 Punkte abwärts. Der britische FTSE 100 verlor 0,06 Prozent auf 7323,21 Zähler.

Während Asiens Börsen an diesem Morgen unter anderem der schwache Kupferpreis zu schaffen machte, litten die US-Börsen am Dienstag unter Ernüchterungserscheinungen hinsichtlich der von Präsident Donald Trump geplanten Steuerreform. Die Aktienkurse waren am Dienstag nach und nach abgebröckelt, so dass der Leitindex Dow Jones Industrial und der marktbreite S&P 500 mit Verlusten aus dem Handel gegangen waren. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 hatte noch ein hauchdünnes Plus retten können.

Die jüngste Euphorie über die Steuerreform, da diese die Fed zwingen könnte, das Tempo der Zinsanhebungen zu erhöhen, kommentierte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Broker AxiTrader. Er sieht derzeit aber lediglich eine Verschnaufpause an den Börsen ...

