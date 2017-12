Drei kreative Tipps für eine launige Weihnachtsrede - Wiener Startup etabliert sich mit Online-Service für persönliche Reden



Wien (ots) - Weihnachtsfeiern können wunderbar sein. Wären da nur nicht langatmige, eintönige Festreden als Stimmungskiller! Das Wiener Startup MeineRede.at hat nervigen Ansprachen den Kampf angesagt und bietet einen smarten Redeschreiben-Service. Ein Team von Redenschreibern erstellt unkompliziert persönliche Redemanuskripte für verschiedene Anlässe. Aktuell gibt der Online-Redenservice drei kreative Tipps für eine stimmungsvolle Weihnachtsrede im Betrieb, im Verein oder in der Familie.



Zwtl.: 1. Knack die Nuss



Der kurze Rückblick auf die wichtigsten "Meilensteine" des vergangenen Jahres ist in einer Weihnachtsrede sinnvoll. Doch statt nun umständlich Einzelheiten aufzuzählen, nehmen Sie sich drei oder vier Nüsse. Dann erzählen Sie zu jeder Nuss, wie das Team oder die Familie diese symbolische Nuss gemeinsam gut geknackt hat.



Zwtl.: 2. Mach Lust auf Süßes



Auch der Ausblick auf das kommende Jahr wird in der Weihnachtsrede nicht fehlen. Die drei schönsten anstehenden Ereignisse können Sie mit Köstlichkeiten wie Zimtsternen, Marzipankugeln oder Keksen auf den Punkt bringen. Jede Süßigkeit macht Appetit auf ein spezielles Ereignis. Natürlich können Sie das Weihnachtsgebäck danach auch verschenken.



Zwtl.: 3. Verbreite Licht und Wärme



Viele Zuhörer wünschen sich, bei der Weihnachtsrede besonders hervorgehoben zu werden. Geben Sie jedem Anwesenden eine Wunderkerze und würdigen Sie beim Verteilen, was den Empfänger besonders auszeichnet. Dann zünden Sie gemeinsam die Wunderkerzen an - das zaubert ein Strahlen in alle Gesichter.



