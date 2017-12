Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Autoindustrie wehrt sich gegen neuerliche Anschuldigungen im Dieselskandal, die sich dieses Mal gegen BMW richten. Der Präsident des Verbands der deutschen Automobilindustrie, Matthias Wissmann, griff die Deutsche Umwelthilfe (DUH)) scharf an, die BMW den Einbau einer Abschalteinrichtung in einen Dieselmotor vorwirft. Wissmann sprach bei einer Pressekonferenz in Berlin von einem "windigen Abmahnverein", der Tests unter Extrembedingungen durchführe. "Das spricht nicht für Seriosität", beklagte der frühere Bundesminister.

Die DUH wirft BMW vor, ähnlich wie zuvor VW bei einem Dieselfahrzeug in der Motorensteuersoftware eine Abschalteinrichtung für die Abgasreinigung verbaut zu haben. Die Münchner bestreiten den Vorwurf der gezielten Schummelei energisch.

Nach einem fünfwöchigen Test eines BMW 320d mit der höchsten Abgasnorm Euro 6 kam die DUH zu dem Ergebnis, dass das Auto im Straßenbetrieb bis zu sieben Mal mehr giftige Stickoxide in die Luft bläst als beim Test auf dem Prüfstand im Labor. Im Durchschnitt waren es beim DUH-Test 212 Milligramm je Kilometer. Gesetzlich erlaubt sind 80 Milligramm.

Ursächlich ist laut Umwelthilfe eine Software, die die Abgasrückführung ab einer Motordrehzahl von 2.000 Umdrehungen pro Minute drosselt und ab 3.500 Umdrehungen komplett abschaltet.

