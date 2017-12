FRANKFURT (Dow Jones)--Daimler hat dank einer guten Nachfrage besonders nach sportlichen Geländewagen erneut deutlich mehr verkauft. Der Absatz der Kernmarke Mercedes kletterte im November gegenüber dem Vorjahresmonat um gut 7 Prozent auf 195.698 Fahrzeuge, wie die Daimler AG mitteilte. Rückenwind erhielt der DAX-Konzern erneut vom wichtigsten Markt China. Bei Smart lief es mit einem Rückgang der Verkäufe um gut 7 Prozent auf 11.644 Autos deutlich schlechter.

Starke Nachfrage verzeichnete der Autokonzern nach sportlichen Geländewagen: Der SUV-Absatz stieg im November um knapp 20 Prozent auf 73.418 Einheiten.

Regional betrachtet verzeichnete Daimler in den USA und Deutschland ein leichtes Absatzplus. In China stiegen die Verkäufe nochmals kräftig um 22 Prozent. Im bisherigen Jahresverlauf lag das Plus teils noch höher. In den ersten elf Monaten erzielte das Unternehmen in China einen Absatzzuwachs von gut 27 Prozent.

