Die OMV hält nun 40 Prozent an der Verbund-Tochter Smatrics, die ein Netz von Ladestationen und andere Dienstleistungen für E-Autos anbietet. Die vereinbarten Bedingungen seien erfüllt, alle Behördengenehmigungen lägen vor, teilte die OMV am Mittwoch mit. Der Verbund hält weitere 40 Prozent an Smatrics, Siemens 20 Prozent.(Schluss) ...

