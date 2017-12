Düsseldorf (ots) -



Corporate Health Award für Präventions- und Informationsangebote // "Ça va - Wie geht's?"- vereint die Themen "Führung" und "Gesundheit"



Für ihr vorbildliches Gesundheitsmanagement erhielt die TARGOBANK auch 2017 den Corporate Health Award. Die Preisverleihung fand gestern in Bonn statt. Bei der gemeinsamen Initiative von EuPD Research Sustainable Management, Handelsblatt und der ias-Gruppe wurde die Bank zum dritten Mal mit dem ersten Preis in der Kategorie Finanzunternehmen ausgezeichnet.



Der Corporate Health Award gilt als Gütesiegel für Unternehmen, die sich nachweislich überdurchschnittlich für die Gesundheit der eigenen Mitarbeiter engagieren und eine nachhaltige Personalstrategie verfolgen. In der Begründung für den Award heißt es, dass die TARGOBANK ein "herausragendes betriebliches Gesundheitsmanagement etabliert hat, das zu den besten deutschlandweit" zählt. Als besonders lobenswert erwähnte die Jury unter anderem die vorbildlichen Aktivitäten der TARGOBANK in den Bereichen Gesundheitsförderung und Arbeitsschutz. Auch der Fokus auf die Themen Führung und Gesundheit wurde positiv bewertet.



Verantwortung als Arbeitgeber



"Wir können Gesundheit, Lebensqualität und Leistungsfähigkeit nicht verordnen. Aber als verantwortungsvoller Arbeitgeber können wir den notwendigen Rahmen schaffen und Angebote bereitstellen", sagt Pascal Laugel, Vorstandsvorsitzender der TARGOBANK. Mit "Ça va -wie geht's?" hat die TARGOBANK bereits 2011 ein eigenes Gesundheitsprogramm ins Leben gerufen, das auf frühzeitige Prävention setzt. Schwerpunkte der Aktivitäten sind dabei Bewegung, Ernährung und Life Balance. Das Gesundheitsmanagement ist fester Bestandteil der Unternehmenskultur und auf allen Ebenen verankert. "Dem Thema Führung kommt bei der Gesundheit unserer Mitarbeiter eine Schlüsselrolle zu. Wir entwickeln deshalb insbesondere unsere Führungskräfte kontinuierlich weiter - mit Seminaren, Coachings und Einzelberatungen", sagt Jürgen Reinhold, Personaldirektor und Projektleiter Gesundheitsmanagement der TARGOBANK.



Interne und externe Gesundheitsexperten



50 Personalreferenten und Betriebsräte stehen als gesondert geschulte "Gesundheitsexperten" allen Mitarbeitern beratend und vertraulich zur Seite. Ein erfahrener externer Psychologe begleitet die Umsetzung. Das TARGOBANK Gesundheitsmobil ermöglicht Mitarbeitern bundesweit, sich kostenlos durchchecken zu lassen. Die Teilnehmer erhalten einen Gesundheitspass mit individuellen Empfehlungen.



Auch der TARGOBANK Run, der größte Unternehmenslauf im Ruhrgebiet mit jährlich rund 6.000 Teilnehmern, der Gesundheitscheck 50+ für ältere Mitarbeiter und die Darmkrebs-Vorsorge gehören zum Programm von "Ça va -wie geht's?".



