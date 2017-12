München (ots) -



"How Much Is The Gift?" - das fragen Scooter ab dem 6. Dezember in den Werbepausen bei RTL II. Für drei Wochen ist Scooter-Frontmann H.P. Baxxter in verschiedenen Werbetrennern und in einem Highlighttrailer zu sehen. Es ist der Auftakt für eine Kooperation zum 25-jährigen Bandjubiläum, die sich auch auf zwei Sendungen und die Jubiläumstour der Band erstreckt.



Vorweihnachtliche Stimmung und elektronische Musik passen nicht zusammen? Bei RTL II schon, denn ab dem 6. Dezember ist in Werbetrennern H.P. Baxxter von der Band Scooter zu sehen und zu hören. Die Scooter-Klassiker "Hyper Hyper", "How Much Is The Fish?" und "Move Your Ass" werden unter anderem zu "Heiter Heiter", "How Much Is The Gift?" und "Merry Christmas" und sorgen so für geballte Aufmerksamkeit. H.P. Baxxter performt in den Werbetrennern mit weihnachtlichen Accessoires vor einer Farbfläche im RTL II-Look. Kommende Woche folgt der Highlighttrailer, in den die schönsten Weihnachtsfilme bei RTL II integriert sind. Dieser ist ebenfalls mit einem Scooter-Song unterlegt. Die Kampagne wurde von der Agentur MeHappy umgesetzt.



Die Musik-Kooperation geht noch weiter, nicht zuletzt, weil Scooter mit der Veröffentlichung ihres Best Of Albums "100% Scooter - 25 Years Wild & Wicked" sowie einer gleichnamigen Europatour ihr 25-jähriges Bandjubiläum feiert. Die Band tritt in der großen RTL II-Silvester-Sendung "Silvester Hit-Countdown - Welcome 2018" auf. Im Anschluss zeigt RTL II exklusiv das Spezial-Konzert "100% Scooter - 25 Jahre Wild & Wicked" aus dem Matrix Club Berlin. Auch bei der Jubiläums-Tournee im kommenden Jahr ist RTL II als Medienpartner dabei.



Jens Thele, Managing Director Kontor Records: "Die jahrzehntelange gute Zusammenarbeit mit RTL II wird nun zum 25-jährigen Bandjubiläum neu getoppt! Wir freuen uns sehr, dass H.P. in der Adventszeit in verschiedenen Trailern im Rahmen der RTL II-Weihnachtskampagne als Testimonial mit einem 'leichten Augenzwinkern' zu sehen sein wird."



Thomas Elbracht, Leiter Brand Partnership & Entertainment El Cartel Media: "Scooter und RTL II, das ist eine Verbindung, die schon immer sehr gut funktioniert hat. Das beweisen unter anderem 18 'The Dome'-Teilnahmen - absoluter Rekord. Schön, dass uns die Band durch die so wichtige Weihnachtskampagne begleitet und wir als Medienpartner auf ihren Konzerten dabei sein werden. Dort feiern wir gemeinsam, denn auch RTL II hat 2018 sein 25-jähriges Jubiläum. "



