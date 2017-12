Liebe Leser,

die Aktien der TEVA Pharmaceutical Industries mochte man als Anleger im Jahr 2017 eigentlich nur am 1. Januar besessen haben, um sie dann gleich am 2. Januar zu verkaufen. Der Rest des Jahres war ein einziges Trauerspiel. Zwar vertreten Analysten wie Irina Koffler von Mizuho Securities in den USA in Bezug auf die Aktie weiterhin eine neutrale Haltung. Doch eine neutrale Haltung ist eben noch keine überzeugte Kaufempfehlung und das merkt man dem Chart der Aktie auch weiterhin ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...