Bern - Wie der Ständerat ist auch der Nationalrat der Vollgeld-Initiative gegenüber skeptisch eingestellt. Diese will der Nationalbank ein Monopol für die Ausgabe von Buchgeld übertragen. Das Begehren ziele auf ein gefährliches und unnötiges Experiment ab, lautete der Tenor.

Die grosse Kammer nahm am Mittwoch als Zweitrat die Beratungen zur Volksinitiative "für krisensicheres Geld: Geldschöpfung allein durch die Nationalbank!" auf. Diese verlangt, dass in Zukunft nur die Nationalbank elektronisches Geld erzeugen darf, Geschäftsbanken dagegen nicht mehr. Dies soll das Finanzsystem stabilisieren.

Die Idee der Initianten konnte bereits die vorberatende Wirtschaftskommission (WAK) nicht überzeugen. "Warum einen Alleingang machen und ein System annehmen, das sonst kein Land kennt?", fragte Kommissionssprecher Guillaume Barazzone (CVP/GE) rhetorisch.

Radikal und gefährlich

Die WAK teile das Motto von Nationalbank-Präsident Thomas Jordan: "If it's not broken, don't fix it" (Auf deutsch etwa: "Wenn etwas nicht kaputt ist, repariere es nicht"). Dies habe Jordan während seiner Anhörung zur Vollgeld-Initiative gesagt.

Die Initiative beinhalte eine radikale Umkrempelung des ...

