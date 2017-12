FRANKFURT (Dow Jones)--Der Vermögensverwalter Blackrock hat seine Beteiligung an dem Energieversorger Uniper aufgestockt. Am 30. November hatte Blackrock Zugriff auf 4,19 Prozent der Stimmrechte, wie aus einer Stimmrechtsmitteilung der Uniper SE hervorgeht. Davon hielt die Blackrock Inc 3,82 Prozent direkt und 0,37 Prozent über Instrumente. Laut der vorherigen Mitteilung waren es zuvor insgesamt 1,68 Prozent.

December 06, 2017 07:02 ET (12:02 GMT)

