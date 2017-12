Bad Marienberg - Die KfW hat im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) einen Vertrag in Höhe von 150 Mio. EUR mit der State Bank of India unterzeichnet, so die KfW in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Das Ziel dieser ersten von zwei geplanten Kreditlinien ist es, den Aus- und Umbau der indischen Energieversorgung mittels der Refinanzierung von Endkrediten für die Installation von Solaranlagen stärker auf die Nutzung von erneuerbarer Energiequellen auszurichten.

Den vollständigen Artikel lesen ...