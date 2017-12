In einer Stichprobe haben die Verbrauchschützer nur drei von 13 Pachtmodellen für Photovoltaik-Anlagen örtlicher Energieversorger eine finanzielle Attraktivität bescheinigt. Den Rest stuften die Verbraucherzentrale NRW als "schlicht inakzeptabel" ein.Nur drei von 13 untersuchten Photovoltaik-Pachtmodellen örtlicher Energieversorger weisen eine positive Wirtschaftlichkeit auf. Dies ist das Ergebnis einer Stichprobe der Verbraucherzentrale NRW, das am Dienstag veröffentlicht wurde. Nur die Angebote der Wuppertaler Stadtwerke, der Stadtwerke Bad Salzuflen und Rhenag in Siegburg bewerteten die Verbraucherschützer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...