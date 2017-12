Köln (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Schlösser, Burgen und Landsitze bilden die historische Kulisse für nostalgische Weihnachtsmärkte in den Niederlanden. Besucher können hier nicht nur die weihnachtliche Atmosphäre genießen, sondern einige der Schlösser auch besichtigen und an besonderen winterlichen Aktivitäten teilnehmen.



Kasteel Cannenburch in Vaassen



Das Wasserschloss aus dem 16. Jahrhundert in der niederländischen Provinz Gelderland ist schon seit Jahren Kulisse für Weihnachtsmärkte gewesen. Auch in diesem Jahr öffnet das Schloss Cannenburch vom 8. bis zum 10. Dezember 2017 seine Pforten und lädt Besucher zu einem gemütlichen Weihnachtsbummel mit mehr als 100 Ständen ein. Der Eintritt kostet 2 Euro pro Person (Kinder bis 12 J. kostenlos). Wer auch noch das Schloss erkunden möchte, kann ein Kombiticket für 5 Euro erwerben.



Kasteel Middachten in Ter Steeg



Zum 30. Mal in Folge findet in diesem Jahr der Weihnachtsmarkt auf dem Kasteel Middachten in Gelderland statt. Auch hier können Besucher vom 13. bis zum 17. Dezember 2017 in die weihnachtliche Atmosphäre des 17. Jahrhunderts eintauchen und auf dem Weihnachtsmarkt einkaufen. Kinder können während des Weihnachtsbummel der Eltern an verschiedenen Aktivitäten teilenehmen, die auf dem Gelände des Schlosses stattfinden. Darüber hinaus werden einige Räume des Schlosses in Kinderzimmer umgewandelt, in denen historische Puppenhäuser und Spielzeuge ausgestellt werden.



Kasteel Groeneveld - Baarn



Vom 15. bis zum 17. Dezember 2017 verwandelt sich das Kasteel Groeneveld in der Provinz Gelderland in einen festlichen Weihnachtsmarkt. Über 90 Standbetreiber nehmen dieses Jahr bei der vierten Edition von "Trots Kerst Cardeau Fair" teil und bieten den Besuchern nicht nur weihnachtliche Geschenke und Accessoires, sondern auch einen Foodcourt mit kulinarischen Highlights. Kinder können währenddessen das "Bastellabor" in der historischen Küche besuchen und ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Der Weihnachtsmarkt hat von 10-18 Uhr geöffnet und kostet ab 12 Jahren 6 Euro Eintritt. Parken ist kostenlos.



Kasteel Muiderslot-Muiden



Im nordholländischen Schloss Muiderslot-Muiden, zwischen Amsterdam und Almere gelegen, können sich Besucher auf verschiedenste Aktivitäten freuen. Vom 23. Dezember 2017 bis zum 7. Januar 2018 können Besucher beispielsweise zusammen mit einem Guide das Interieur entdecken und dabei auf die Spur der mythologischen Herkulesfigur gehen, die im ganzen Schloss zu finden ist. Wer kurz vor Weihnachten noch in die richtige Weihnachtstimmung kommen möchte, sollte das Schloss am 20. Dezember 2017 besuchen. Dort erzählt der britische Geschichtenerzähler Ashley Ramsden im atmosphärischen Rittersaal die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens.



Huis Doorn in Utrechtse Heuvelrug



Auch in der Provinz Utrecht findet im Huis Doorn, das ab 1920 das Exil des ehemaligen deutschen Kaiser Wilhelm II. war, ein Schlossweihnachtsmarkt statt. Auf dem Vorplatz des Schlosses preisen vom 15. bis 17. Dezember 2017 über 90 Aussteller ihre festlichen Waren an. Darüber hinaus können Besucher live gesungene Weihnachtslieder genießen oder von einem echten Butler lernen, wie ein festlicher Tisch eingedeckt wird. Mit dem Ticket für den Schlossweihnachtsmarkt können Besucher auch das Museum, den Pavillon und den Schlosspark besuchen.



Kasteel Huis Bergh in 's-Heerenberg



Direkt an der deutsch-niederländischen Grenze gelegen, lädt das Kasteel Huis Bergh die Besucher im Dezember 2017 und Januar 2018 zum traditionellen Schlossweihnachtsmarkt ein. Hier können Besucher typische Weihnachtsgeschenke einkaufen und die festlichen Atmosphäre genießen. An mehreren Terminen im Dezember und Januar bietet das Schloss darüber hinaus besondere Familienführungen und Aktivitäten für Kinder an. So lernen die Kleinsten der Familie beispielsweise alles über die Geschichte des Weihnachtsbaumes, können sich Geschichten anhören oder ihren eigenen Weihnachtskeks verzieren.



Übersicht:



Kasteel Cannenburch - Vaassen 8.- 10. Dezember 2017 Eintritt ab 12 J. 2 EUR, Kombikarte 5 EUR Weitere Informationen: http://kerstmarktvaassen.nl/



Kasteel Middachten - Ter Steeg 13.-17. Dezember 2017 Eintritt 10 EUR für Erw.; 5 EUR für Kinder Weitere Informationen: https://www.middachten.nl



Kasteel Groeneveld - Baarn 15.-17. Dezember 2017 Eintritt ab 12 J. 6 EUR Weitere Informationen: http://www.trotsmarkt.nl/2113-2/



Muiderslot-Muiden 23. Dezember 2017 - 7. Januar 2018 Eintritt ab 12 J. 13,50 EUR; Kinder von 4-11 J. 9 EUR Weitere Informationen: https://www.muiderslot.nl/en/



Huis Doorn in Utrechtse Heuvelrug 15.-17. Dezember 2017 Eintritt 15 EUR für Erw.; 7,50 EUR für Kinder Weitere Informationen: http://kerstfairhuisdoorn.nl/spirit-of-winter-2016/



Kasteel Huis Bergh in 's-Heerenberg Öffnungstage: 9., 10., 16., 17., 23., 26., 27., 28., 29. und 30. Dezember; 2., 3., 4., 5., 6. und 7. Januar 2018 von 12:30 bis 16:30 Uhr. Eintritt ab 14 J. 13,50 EUR; Kinder bis 13 J. 8,50 EUR Weitere Informationen: http://huisbergh.nl/de/



Allgemeine Informationen zu den niederländischen Schlössern finden Sie hier: http://ots.de/P5T6i



OTS: Niederländisches Büro für Tourismus & Convention (NBTC) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/13059 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_13059.rss2



Pressekontakt: Alexandra Johnen PR-Manager Niederländisches Büro für Tourismus & Convention (NBTC) c/o Regus Richmodstraße 6 50667 Köln Tel.: +49 (0)221 92042180 Mobil: +49 (0)1627015893 Follow me on twitter: @holland_de http://www.holland.com/de/presse.htm www.nbtc.nl;