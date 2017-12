Wien - Der börsennotierte österreichische Fondsanbieter C-Quadrat steigt in den französischen Markt ein - und übernimmt die Mehrheit an der französischen Asset-Management-Gesellschaft Advenis, so die Experten von "FONDS professionell".C-Quadrat Investment wolle 51 Prozent am französischen Asset Manager Advenis Investment Managers erwerben. Dies habe das österreichische Unternehmen am Mittwoch mitgeteilt. Entsprechende Verhandlungen hätten laut C-Quadrat kürzlich erfolgreich abgeschlossen werden können.

Den vollständigen Artikel lesen ...