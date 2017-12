Unterföhring (ots) - - Die Übertagung auf dem Sky Sportportal skysport.de beginnt um 19.45 Uhr



- Neben den Topfavoriten Cristiano Ronaldo und Lionel Messi befinden sich auch die deutschen Nationalspieler Toni Kroos und Mats Hummels unter den 30 Finalisten



Wenn am Donnerstagabend in Paris die prestigeträchtigste Einzelauszeichnung des Weltfußballs verliehen wird, ist Sky live dabei. Die Ehrung des Weltfußballers des Jahres 2017 mit dem Ballon d'Or wird ab 19.45 Uhr im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de übertragen. Moderiert wird die Veranstaltung auf dem Eiffelturm vom ehemaligen französischen Nationalspieler David Ginola.



Zum mittlerweile 62. Mal wird die von der französischen Fußball-Fachzeitschrift France Football vergebene Auszeichnung verliehen. 1956 als Würdigung des besten Fußballers Europas eingeführt, gilt der Preis mittlerweile als die größte Einzelauszeichnung für Fußballer weltweit. In den vergangenen neun Jahren nahmen immer Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo den goldenen Ball in Empfang. Mit fünf Auszeichnungen liegt der Argentinier im Duell der beiden Dauerrivalen aktuell noch eine vor Ronaldo, der aber als Topfavorit auf den diesjährigen Preis gilt und damit gleichziehen könnte.



Neben den beiden Seriensiegern wurden vor der Verleihung 28 weitere Finalisten bekanntgegeben. Darunter vertreten sind unter anderem die deutschen Nationalspieler Toni Kroos und Mats Hummels sowie die beiden Bundesliga-Torjäger Robert Lewandowski und Pierre-Emerick Aubameyang.



Neben der Live-Übertragung auf skysport.de werden Highlights des Abends auf Sky Sport News HD zu sehen sein.



Das Sky Sportportal skysport.de und die Sky Sport App



Neben dem umfassenden Angebot an exklusiven Live-Sport-Inhalten, dem 24-Stunden-Sportnachrichtensender Sky Sport News HD, der seit Dezember 2016 im Free-TV ausgestrahlt wird, und dem Social-Media-Auftritt komplettiert das Sportportal skysport.de seit Juli 2017 die Welt von Sky Sport.



Die digitale Plattform bietet rund um die Uhr die aktuellsten Nachrichten und exklusive Highlights aus der gesamten Welt des Sports. Der Schwerpunkt liegt dabei auf hochwertigem Video-Content, darunter auch Highlights aus dem exklusiven Sportrechte-Portfolio wie der UEFA Champions League oder der DKB Handball-Bundesliga. Zusätzlich bietet skysport.de einen Livestream des 24h-Sportnachrichtensenders Sky Sport News HD an, der für jedermann frei verfügbar ist.



Sämtliche Inhalte stehen zusätzlich auch über die neue Sky Sport App zur Verfügung. Kostenlos erhältlich bietet sie allen Sportfans die einfachste Möglichkeit, auch unterwegs immer auf dem aktuellen Stand in Sachen Sport zu sein. Per Push-Benachrichtigung können sich Sportfans aktuell über die Top-Sportnews informieren lassen. Mit den neuen In-Match Videos haben Sky Kunden zudem die Möglichkeit, bereits während der von Sky live übertragenen Bundesliga-Spiele Highlight-Videos auf dem Smartphone abzurufen. Sky bietet diesen Service erstmals in Deutschland an und stellt seinen Kunden als bislang einziger Anbieter In-Match Videos der Bundesliga zur Verfügung.



