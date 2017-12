Die Europäische Kommission will den EU-Rettungsfonds in einen Europäischen Währungsfonds umwandeln. An der Spitze soll ein EU-Finanzminister stehen.

Der Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM) soll nach dem Willen der EU-Kommission in einen Europäischen Währungsfonds umgewandelt werden. Zudem solle das Amt eines EU-Finanzministers eingerichtet werden, teilte die Brüsseler Behörde am Mittwoch mit. Der EU-Finanzminister soll ähnlich wie ...

