Unter der Regie von Siemens-Chef Joe Kaeser hat sich der Multi in den vergangenen Jahren neu erfunden. Aus dem einst schwerfälligen Konglomerat ist inzwischen ein flotter Riese geworden. Flexibilität und Eigenständigkeit der diversen Unternehmensbereiche wurden erhöht.

Die Strategie trägt Früchte: In zukunftsträchtigen Geschäftsfeldern wie z.B. in der Medizintechnik und in der Industrieautomation ist Siemens weltweit ganz vorn. Doch das mit rund 100 Mrd. kostbarste DAX-Unternehmen will ... (Martin Jacobsen)

