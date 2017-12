Wirtschaft, Beschäftigung und Einkommen sind im Vorjahr in allen Bundesländern gewachsen, gab die Statistik Austria am Mittwoch bekannt. Das stärkste Wirtschaftswachstum gab es in Salzburg, gefolgt von Tirol. Salzburg wies erstmals auch das höchste Bruttoregionalprodukt (BRP) je Einwohner auf, Wien lag auf Rang zwei. Die ...

