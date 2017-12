DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13.20 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.625,80 -0,10% +17,52% Euro-Stoxx-50 3.544,74 -0,72% +7,73% Stoxx-50 3.143,08 -0,41% +4,40% DAX 12.920,93 -0,98% +12,54% FTSE 7.329,70 +0,03% +2,62% CAC 5.347,31 -0,53% +9,97% Nikkei-225 22.177,04 -1,97% +16,02% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,56% -3

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,89 57,62 -1,3% -0,73 -0,2% Brent/ICE 62,25 62,86 -1,0% -0,61 +6,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.266,38 1.266,52 -0,0% -0,15 +10,0% Silber (Spot) 16,08 16,10 -0,1% -0,02 +1,0% Platin (Spot) 910,60 919,09 -0,9% -8,49 +0,8% Kupfer-Future 2,95 2,92 +1,1% +0,03 +16,9%

AUSBLICK AKTIEN USA

An der Wall Street scheint die Luft endgültig raus zu sein. Nach einer eineinhalbtägigen Talfahrt deutet der Aktienterminmarkt auf eine Fortsetzung der Durststrecke hin. Auch die technologielastige Nasdaq dürfte mit Abgaben in den Handel starten. Händler tun sich unverändert schwer, die aktuelle Schwächephase zu erklären, denn klare Impulse habe es nicht gegeben. Einige Marktteilnehmer bemühen zur Erklärung die geplante Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels durch die US-Regierung. Der US-Alleingang könne für eine Krise im Nahen Osten sorgen, heißt es mit Blick auf die zum Teil scharfen Reaktionen aus der islamischen Welt. Viele Analysten sprechen aber ganz allgemein von nervösem Handel auf einem Markt, der übers ganze Jahr gesehen ziemlich heiß gelaufen sei. Gründe, sich Sorgen zu machen, gebe es genügend, heißt es: Eine drohende Nahostkrise, das baldige Erreichen der Schuldenobergrenze mit einer drohenden Stilllegung der Regierungsinstitutionen und die Suche nach einem Kompromiss zwischen den Steuerplänen des Senats und Repräsentantenhauses.

Die Aktie von AeroVironment schießt im vorbörslichen Handel um 24,6 Prozent nach oben. Das Unternehmen schaffte im zweiten Quartal die Rückkehr in die Gewinnzone. Das vor allem auf unbemannte Luftfahrzeuge spezialisierte Unternehmen vermeldete einen Nettogewinn von 7 Millionen Dollar, nachdem im gleichen Zeitraum des Vorjahres noch ein Minus von 4,2 Millionen Dollar ausgewiesen worden war.

Für die Aktie von Dave & Buster's ging es nachbörslich um 9,2 Prozent nach oben. Die Drittquartalszahlen lagen über den Erwartungen des Marktes. Vorbörslich zeigen sich die Titel noch inaktiv.

Tronox fallen dagegen um 10,5 Prozent. Die US-Handelskommission hat Bedenken in Bezug auf die Übernahme des Wettbewerbers Cristal aus Saudi-Arabien angemeldet.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht November Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +175.000 Stellen zuvor: +235.000 Stellen 14:30 Produktivität ex Agrar 3Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +3,3% gg Vq 1. Veröff.: +3,0% gg Vq zuvor: +1,5% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +0,3% gg Vq 1. Veröff.: +0,5% gg Vq zuvor: +0,3% gg Vq 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Im Sog schwacher US-Vorlagen und vor allem von den Technologiewerten aus Asien geht es weiter nach unten. "Besonders für ausländische Anleger sind Gewinnmitnahmen attraktiv", sagt ein Händler: Anleger aus dem Dollar-Raum sicherten sich neben den Kurs- auch noch deutliche Währungsgewinne. Marktbeobachter sprechen von Verunsicherung von politischer Seite. US-Präsident Donald Trump beschwöre möglicherweise eine Eskalation im Nahen Osten herauf. Daneben drohe in den USA wieder Ungemach wegen der am Freitag auslaufenden Ausgabenermächtigung für die Regierung. Gleichzeitig ebbt die jüngste Euphorie über Fortschritte bei der US-Steuerreform ab. Tendenziell favorisiert werden in diesem Umfeld sogenannte sichere Häfen wie der Yen, Anleihen und Gold. Auch die Kryptowährung Bitcoin profitiert und markiert mit Kursen über 12.500 Dollar neue Rekordhochs. Steinhoff brechen um 68 Prozent ein und mutieren zum "Penny-Stock". Das Unternehmen räumte Unregelmäßigkeiten bei der Bilanzierung ein und teilte den sofortigen Rücktritt von Vorstandschef Markus Jooste mit. Für Delivery Hero geht es mit der Platzierung von Aktien um 5,6 Prozent abwärts. Deutsche Post geben 2,6 Prozent ab. Grund ist eine Anleiheemission, zu der auch eine Wandelanleihe zählt. Novo Nordisk gewinnen 4,2 Prozent. Positiv wird die Zulassung eines Diabetes-Medikaments durch die FDA gewertet. Bayer verlieren 1,5 Prozent. Eine Jury in Philadelphia hat Johnson & Johnson und Bayer, die gemeinsam das Medikament Xarelto entwickelt haben, zu einer Zahlung von 27,8 Millionen Euro aufgefordert. Prosiebensat1 steigen um 2,9 Prozent. Das Unternehmen startet mit einer neuen Konzernstruktur ins kommende Jahr.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:28 Di, 17:32 % YTD EUR/USD 1,1810 -0,20% 1,1833 1,1821 +12,3% EUR/JPY 132,48 -0,10% 132,61 133,36 +7,8% EUR/CHF 1,1675 +0,09% 1,1664 1,1671 +9,0% EUR/GBP 0,8828 +0,14% 0,8815 1,1379 +3,6% USD/JPY 112,19 +0,11% 112,06 112,81 -4,0% GBP/USD 1,3376 -0,35% 1,3424 1,3453 +8,4%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Kräftige Verluste haben die Börsen in Ostasien verzeichnet. Vor allem Abgaben bei den Technologie- und Minenwerten drückten laut Händlern die Indizes in negatives Terrain. Letztere würden auch von nachgebenden Rohstoffpreisen belastet. Auf die Stimmung drückte zudem die politische Unsicherheit. Die geplante Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels durch die US-Regierung könne für eine Krise im Nahen Osten sorgen, heißt es. Dazu kam, dass die Euphorie über die US-Steuerreform an der Wall Street mittlerweile wieder verfliegt. Es werden Zweifel laut, wie die Steuerreform die aktuell starke Wirtschaft in den USA noch antreiben soll. Das stärkste Minus wies die Börse in Tokio auf. Es war der größte Punktverlust in diesem Jahr. Laut Börsianern sorgte vor allem der starke Yen für Verkaufsdruck. Er dürfte Zulauf angesichts der politischen Entwicklung in Nahost erhalten haben. Dies belastete vor allem japanische Exportwerte. In Sydney wurde die Börse von schwachen BIP-Daten belastet. Rio Tinto und BHP Billiton fielen um 2,5 bzw. 2,0 Prozent, besonders belastet von den sinkenden Rohstoffpreisen. In Hongkong ging es für die Technologiewerte weiter nach unten. In Seoul reduzierte sich der Kospi um 1,4 Prozent, belastet von Abgaben bei Index-Schwergewicht Samsung. Die Aktie verzeichnete ein Minus von 2,4 Prozent. Auf Taiwan markierte der Index den schwächsten Handelstag in diesem Jahr.

CREDIT

Etwas weiter zeigen sich die Risikoprämien gegen den Ausfall von europäischen Staats- und Unternehmensanleihen (Credit Default Swaps; CDS). Das Geschäft sei jedoch sehr dünn, angesichts der deutlich fallenden Aktivitäten am Emissionmarkt gebe es auch am CDS-Markt immer weniger Teilnehmer, heißt es.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BASF investiert in niederländisches Logistik-IT-Start-up Ahrma

BASF investiert 5 Millionen Euro in das niederländisches Start-up für Logistik-IT Ahrma. Die beiden Unternehmen gehen eine strategische Partnerschaft ein, um gemeinsam den wachsenden Markt für intelligente Logistiklösungen zu erschließen, wie die BASF SE mitteilte. Damit stärke der DAX-Konzern seine langfristige Wettbewerbsfähigkeit.

Bayer-Aktie nach US-Urteil zu Xarelto schwach

Die Bayer-Aktie ist am Morgen mit einem Abschlag von 1,6 Prozent in den Handel gestartet, nachdem eine Jury an einem US-Gericht in Philadelphia den Leverkusener Konzern und seinen Partner Johnson & Johnson wegen des Blockbuster-Medikamentes Xarelto zu einer millionenschweren Strafe verurteilt haben. Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg müssen beide Konzerne zusammen 27,8 Millionen Dollar zahlen.

Daimler steigert Autoverkäufe im November erneut kräftig

Daimler hat dank einer guten Nachfrage besonders nach sportlichen Geländewagen erneut deutlich mehr verkauft. Der Absatz der Kernmarke Mercedes kletterte im November gegenüber dem Vorjahresmonat um gut 7 Prozent auf 195.698 Fahrzeuge, wie die Daimler AG mitteilte. Rückenwind erhielt der DAX-Konzern erneut vom wichtigsten Markt China.

Deutsche Post begibt Anleihen bis zu 1,5 Milliarden Euro

Die Deutsche Post DHL Group plant, im Laufe des Mittwochs in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren Anleihen mit einem Gesamtvolumen von bis zu 1,5 Milliarden Euro zu begeben. Damit will das Logistikunternehmen das aktuell günstige Umfeld am Kapitalmarkt zur Refinanzierung von bestehenden Verbindlichkeiten nutzen.

Autoindustrie kritisiert Umwelthilfe als "windigen Abmahnverein"

Die deutsche Autoindustrie wehrt sich gegen neuerliche Anschuldigungen im Dieselskandal, die sich dieses Mal gegen BMW richten. Der Präsident des Verbands der deutschen Automobilindustrie, Matthias Wissmann, griff die Deutsche Umwelthilfe (DUH)) scharf an, die BMW den Einbau einer Abschalteinrichtung in einen Dieselmotor vorwirft. Wissmann sprach bei einer Pressekonferenz in Berlin von einem "windigen Abmahnverein", der Tests unter Extrembedingungen durchführe.

Delivery Hero erlöst mit Kapitalerhöhung brutto rund 362 Mio EUR

Der Online-Essensvermittler Delivery Hero hat im Rahmen seiner Kapitalerhöhung 10,5 Millionen neue Aktien zum Preis von jeweils 34,50 Euro ausgegeben. Damit erlöst die Delivery Hero AG mit der Kapitalerhöhung brutto 362,25 Millionen Euro. Darüber hinaus wurden weitere 2 Millionen bestehende Aktien platziert.

Prosieben setzt mit neuer Struktur auf Wachstum und Effizienz

Die Prosiebensat1 Media SE startet mit einer neuen Konzernstruktur ins kommende Jahr. Mit der Neuorganisation gehen Einsparungen im zuletzt schwächelnden TV-Geschäft einher. Außerdem will Prosieben im Geschäft mit seinen Online-Portalen Partner an Bord holen. Die neuen mittelfristigen Wachstumsziele muten zurückhaltend an, enthalten aber noch keine Akquisitionen, mit denen der Konzern fest rechnet.

Steinhoff-Aktie bricht nach Rücktritt von CEO Jooste ein

Die Aktie der Steinhoff International Holdings ist auf Sinkflug, nachdem der Möbelhändler neue Informationen über Unregelmäßigkeiten bei der Bilanzierung eingeräumt hat. Konzernchef Markus Jooste ist mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Die Unregelmäßigkeiten erforderten weitere Untersuchungen, teilte das MDAX-Unternehmen mit und verschob die Vorlage seines Konzernabschlusses auf unbestimmte Zeit. Zugleich warnte Steinhoff vor dem Handel mit der eigenen Aktie.

Symrise übernimmt Parfumöl-Hersteller in Brasilien

Der Aromenhersteller Symrise baut sein Geschäft mit Duftstoffen mittels eines Zukaufs in Brasilien aus. Wie das MDAX-Unternehmen mitteilte, übernimmt es über seine Tochtergesellschaft Symrise Aromas e Fragrancias Ltda alle Anteile an Citratus Fragrancias, einem Hersteller von Parfumölen. Einen Kaufpreis nannte die Symrise AG nicht.

Gespräche über 21st Century Fox nehmen Fahrt auf - Kreise

Die Gespräche über die Zukunft des Medienunternehmens 21st Century Fox scheinen spürbar Fahrt aufgenommen zu haben. Nachdem der Unterhaltungskonzern Walt Disney im Oktober erstmals Interesse an Teilen von 21st Century Fox signalisiert hat, sind die vorübergehend ins Stocken geratenen Verhandlungen mittlerweile offenbar weit fortgeschritten und könnten bereits kommende Woche abgeschlossen werden.

Amazon zieht Rekordbilanz seines Verkaufsstarts in Australien

Der Online-Versandhändler Amazon hat eine Rekordbilanz seines Geschäftsstarts in Australien gezogen. Die Zahl der Bestellungen des ersten Tages sei "höher als an jedem anderen Starttag" in der Unternehmensgeschichte gewesen, erklärte Amazon am Mittwoch, nachdem der Händler am Dienstag Down Under losgelegt hatte. In den ersten 24 Stunden hätten "zehntausende Kunden" die Website besucht, wie viele Bestellungen genau eingingen, blieb aber unklar.

Easyjet will ab Januar Flugbetrieb in Berlin Tegel aufnehmen

Die britische Billig-Fluggesellschaft Easyjet bietet Anfang Januar die ersten Flüge ab Berlin Tegel an. Ab dem 5. Januar sollen insgesamt 19 Städte im In- und Ausland regelmäßig angeflogen werden, teilte der Konzern mit. Damit ersetzt Easyjet teilweise Verbindungen der insolventen Air Berlin. Die zuständigen Behörden müssen der Abwicklung des Geschäfts allerdings noch zustimmen.

Google sperrt Amazon teilweise von YouTube aus

Der Streit zwischen Google und Amazon spitzt sich zu. Die Internetsuchmaschine sperrt den eigenen Videokanal YouTube für einige Amazon-Geräte. Damit protestiert der Konzern dagegen, dass der Onlinehändler viele Google-Produkte nicht vertreiben will. Die aktuelle Entwicklung markiert eine neue Eskalationsstufe im Streit zweier Internetriesen, deren Geschäftsfelder sich zunehmend überlappen.

Novo Nordisk erhält US-Zulassung für Diabetesmedikament

Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk hat einen Zulassungserfolg in den USA verbucht. Wie das Unternehmen mitteilte, hat die zuständige Behörde FDA das Diabetesmedikament Ozempic mit dem Wirkstoff Semaglutide zugelassen. An der Börse kommt die Nachricht gut an: Die Novo-Nordisk-Aktie steigt im frühen Handel um 3,6 Prozent.

NYSE-Eigner sträubt sich gegen Bitcoin-Produkte

Der Betreiber der New Yorker Börse (NYSE) will mit Blick auf die Kryptowährung Bitcoins abwarten. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass zwei Hauptkonkurrenten den Start von Futures-Produkten auf das rasant an Popularität gewinnende Internetgeld vorantreiben. "Vielleicht sind wir dumm, nicht die Ersten sein zu wollen", räumte der Chef und Chairman der Intercontinental Exchange Group Inc (ICE), Jeffrey Sprecher, ein.

Swiss Re kauft Lebenpolicen von Legal & General für 650 Mio Pfund

Der Rückversicherer Swiss Re übernimmt für 650 Millionen britische Pfund ein Portfolio aus 1,1 Millionen Lebensversicherungspolicen von dem britischen Finanzdienstleister Legal & General. Der Erwerb stehe im Einklang mit der Konzernstrategie und werde die Marktposition von Swiss Re in Großbritannien stärken, teilte das Unternehmen mit.

