Der Greenback befindet sich am Mittwoch gegenüber der japanischen Währung in der Defensive, so dass der USD/JPY das Tagestief im Bereich der 112,00 bildet. USD/JPY Fokus liegt auf ADP Nach der Bodenbildung im Bereich der 112,00 kam es im Einklang mit dem Anstieg der US 10-Jahres Rendite (Tagestief bei 2,33%) zu einer Erholung. Das Paar hat den gestrigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...