München/ Halle (ots) -



- Dr. Gabriele Kröner, Geschäftsführender Vorstand der José Carreras Leukämie-Stiftung: "Die Forschung von Dr. Stefanie Göllner hilft, neue Therapieansätze zu entwickeln."



- Wissenschaftspreis ist mit 10.000 Euro dotiert



Zum zweiten Mal hat die José Carreras Leukämie-Stiftung den José Carreras Best Paper Award ausgelobt. "Unser Ziel ist es, innovative Forschungsansätze noch intensiver herauszuarbeiten und zu fördern, um die Heilungschancen für Patienten zu verbessern und der großen Vision unseres Stifters José Carreras wieder einen Schritt näher zu kommen: Leukämie muss heilbar werden. Immer und bei jedem ", erklärt Dr. Gabriele Kröner, Geschäftsführender Vorstand der José Carreras Leukämie-Stiftung.



Der mit 10.000 Euro dotierte Award war im Herbst 2016 erstmals ausgeschrieben worden und richtet sich an von der José Carreras Leukämie-Stiftung in der Vergangenheit geförderte Mediziner und andere Forscher aus anderen naturwissenschaftlichen Fachgebieten, die eine wissenschaftliche Arbeit über Leukämie oder eine andere bösartige Blut- oder Knochenmarkerkrankung veröffentlicht haben und deren Publikation in Fachkreisen auf eine möglichst große Resonanz gestoßen ist. Das Preisgeld dient dazu, die wissenschaftliche Forschung des Ausgezeichneten weiter zu unterstützen.



Diesjährige Preisträgerin, so haben der Wissenschaftliche Beirat und Vorstand der José Carreras Leukämie-Stiftung jetzt entschieden, ist Dr. Stefanie Göllner (Foto) von der Klinik für Innere Medizin IV am Universitätsklinikum Halle (Saale) für ihre im Dezember 2016 im Journal Nature Medicine erschiene Arbeit "Loss of the histone methyltransferase EZH2 induces resistance to multiple drugs in acute myeloid leukemia". 2016 betrug der sogenannte Impact Factor von Nature Medicine 29.886 und der 5-Jahres-Impact Factor liegt bei 32.261.



Dr. Gabriele Kröner: "Bei der akuten myeloischen Leukämie (AML) tritt häufig eine Therapieresistenz auf, die zu einer hohen Mortalität bei den Patienten führt. Die Mechanismen, die leukämische Zellen resistent machen, bleiben jedoch weitgehend undefiniert. Das von der José Carreras Leukämie-Stiftung geförderte Forschungsprojekt von Dr. Stefanie Göllner hilft, diesen Mechanismus zu verstehen und neue Therapieansätze zu entwickeln."



Dr. Stefanie Göllner ist seit Februar 2014 als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Klinikum der Martin-Luther-Universität Halle-Saale tätig. Im Fokus ihrer wissenschaftlichen Arbeiten steht die Deregulation epigenetischer Mechanismen in der Pathogenese der Akuten Myeloischen Leukämie (AML). Ihre wissenschaftlichen Schwerpunkte sind die Deregulation DNA-methylierender und Chromatin-modifizierender Proteine in der Pathogene der akuten Leukämie, die Mechanismen der Chemoresistenz und die Identifikation von prognostischen Biomarkern für die akute Leukämie.



Die Preisträgerin hat von 1998 bis 2003 Biologie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena studiert und 2007 am Leibniz Institut für Naturstoffforschung und Infektionsbiologie sowie am Friedrich-Löffler-Institut in Jena ihre Dissertation abgeschlossen.



Der 2016 erstmals ausgeschriebene José Carreras Best Paper Award wird jährlich vergeben. Die nächste Ausschreibung findet im Herbst 2018 statt.



José Carreras Leukämie-Stiftung



1987 erkrankte José Carreras an Leukämie. Aus Dankbarkeit über die eigene Heilung gründete er 1995 die gemeinnützige Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. und anschließend die zugehörige Stiftung. Seither wurden bereits rund 1.200 Projekte finanziert, die den Bau von Forschungs- und Behandlungseinrichtungen, die Erforschung von Leukämie und ihrer Heilung sowie die Arbeit von Selbsthilfegruppen und Elterninitiativen zum Ziel haben. Die Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. ist Träger des DZI Spenden-Siegels, dem Gütesiegel im deutschen Spendenwesen. Die José Carreras Gala ist dank der Unterstützung vieler Prominenter mit über 120 Millionen Euro Spenden eine der langfristig erfolgreichsten Benefiz-Galas im deutschen Fernsehen.



Die 23. José Carreras Gala (www.josecarrerasgala.de) findet am 14. Dezember 2017 erstmals in München statt und wird ab 20.15 Uhr live bei SAT.1 Gold im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. José Carreras wird auch in diesem Jahr von vielen internationalen und nationalen Künstlerfreunden unterstützt. Zugesagt haben bereits Anastacia, Jonas Kaufmann, David Garrett, Katie Melua, Stefanie Heinzmann, Wincent Weiss, voXXclub und die Spider Murphy Gang. Restkarten sind bei München Ticket (www.muenchenticket.de) oder über die José Carreras Leukämie-Stiftung (Tel. 089 272 904 - 0 oder E-Mail jcg@carreras-stiftung.de) erhältlich.



Spendenkonto:



Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung Konto: 319 96 66 04 BLZ: 700 800 00 Commerzbank AG München SWIFT-BIC: DRESDEFF700 IBAN: DE15 7008 0000 0319 9666 04



Spenden-Telefonhotline: (+49) 01802 400 100 (Kosten aus dem deutschen Festnetz: 0,06 EUR, Kosten aus dem deutschen Mobilfunknetz: max. 0,42 EUR, Aus dem Ausland können die Kosten abweichen)



Spenden-SMS: 81190 Kennwort: Blutkrebs



OTS: Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/42657 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_42657.rss2



Pressekontakt: Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung Dr. Gabriele Kröner, Geschäftsführender Vorstand Elisabethstraße 23 | 80796 München Tel: 089 / 27 29 04 -0 E-Mail: presse@carreras-stiftung.de