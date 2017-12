Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutscher Auftragseingang steigt im Oktober überraschend

Der Auftragseingang der deutschen Industrie hat sich zu Beginn des vierten Quartals 2017 besser als erwartet entwickelt. Gleichwohl rechnen Volkswirte überwiegend mit einer leichten Abschwächung des Wirtschaftswachstums. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stieg er im Oktober gegenüber dem Vormonat um 0,5 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten dagegen einen Rückgang um 0,5 Prozent prognostiziert. Der Anteil an Großaufträgen war laut Destatis für einen Oktober unterdurchschnittlich.

Deutsche-Bank-Chefvolkswirt: Größte Bond-Blase der Geschichte

Staatsanleihen sind nach Aussage des Chefvolkswirts der Deutschen Bank, David Folkerts-Landau, hoffnungslos überbewertet. Der Ökonom warnte vor Journalisten in Frankfurt vor einer früher oder später zu erwartenden Korrektur dieser Übertreibung, die sich zu einer neuen Finanzkrise auswachsen könne. Dass die Europäische Zentralbank (EZB) zumindest bis September 2018 Anleihen kaufen will, hält Folkerts-Landau für verfehlt, Italiens Staatsschulden für nicht tragfähig.

VDA rechnet 2018 mit schwächerem Wachstum für deutsche Autokonzerne

Die deutsche Autoindustrie wird das Wachstumstempo im kommenden Jahr nicht halten können. Der Verband der Automobilindustrie (VDA) rechnet nur noch mit einem halb so starken Wachstum von 2 Prozent, wie der VDA in Berlin berichtete. Damit dürften 16,7 Millionen Autos in 2018 aus den Fabrikhallen der deutschen Konzerne rollen. Damit stehen die hiesigen Autobauer für jeden fünften aller weltweit gefertigten Pkw.

VCI sieht Chemieindustrie auch 2018 im Aufwind

Die deutsche Chemieindustrie erwartet nach einem sehr guten Jahr 2017 in den nächsten Monaten weiteres Wachstum. "Wir sind zuversichtlich, dass sich der Aufschwung im kommenden Jahr fortsetzt", sagte VCI-Präsident Kurt Bock, der auch Vorstandschef des Chemiekonzerns BASF ist. Die Branche könnte erstmals die Marke von 200 Milliarden Euro Umsatz übertreffen. Vor allem das Auslandsgeschäft werde weiter wachsen.

VCI: Brexit ist erheblicher Unsicherheitsfaktor

Ein harter Brexit hätte auch für die Chemiebranche harte Folgen. Denn in diesem Fall gelten die WTO-Regeln für die Handelsbeziehungen zwischen Großbritannien und der EU, also jene, die nun auch für zum Beispiel Uganda gelten, sagte VCI-Präsident Kurt Bock auf der Jahrespressekonferenz.

DIW: Millionen Beschäftigte bekommen weniger als den Mindestlohn

Rund 1,8 Millionen Beschäftigte, die Anspruch auf den Mindestlohn haben, bekommen tatsächlich weniger als diesen. Das ist das Ergebnis einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). Demnach bekommen ungefähr 7 Prozent der anspruchsberechtigten Beschäftigten weniger als den Mindestlohn - besonders betroffen seien Mini-Jobber und Beschäftigte in kleinen Firmen.

Mersch sieht Risiko einer zu späten EZB-Zinserhöhung

EZB-Direktor Yves Mersch sieht das Risiko, dass die Europäische Zentralbank (EZB) durch eine zu weit reichende Forward Guidance daran gehindert wird, ihre Zinsen in Reaktion auf einen unerwartet raschen Inflationsanstieg anzuheben. Bei einer Konferenz in Frankfurt sagte Mersch: "Tatsächlich ist Forward Guidance ein Versprechen, nicht auf künftige Datenergebnisse zu reagieren, um die Märkte dazu zu bringen, weiterhin mit niedrigen Zinsen zu rechnen.

Mersch: Noch keine Diskussion über langfristige Repo-Geschäfte

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) setzt sich nach Aussage von Direktor Yves Mersch noch nicht mit der Frage auseinander, welche Rolle sehr langfristige Refinanzierungsgeschäfte künftig in der Geldpolitik spielen sollen. Mersch sagte bei einer Konferenz in Frankfurt, diese Diskussion sei noch nicht geführt worden.

Mersch kritisiert Einführung von Bitcoin-Futures

EZB-Direktor Yves Mersch hat die Entscheidung der US-Finanzaufsicht kritisiert, Futures auf die Kryptowährung Bitcoin zuzulassen. Bei einer Konferenz in Frankfurt sagte Mersch, er finde es bedauerlich, wenn staatliche Stellen Instrumente genehmigten, die eine Spekulation auf solche Währungen ermöglichten.

EZB teilt bei Dollar-Tender 40 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 40 Millionen an zwei Banken zugeteilt. In der Vorwoche hatte eine Bank 35 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 1,70 (Vorwoche: 1,66) Prozent.

Moody's bestätigt Japan-Rating von A1

Die Ratingagentur Moody's hat ihre Bonitätsnote A1 für Japan bestätigt. Den Ausblick bezeichneten die Kreditwächter als stabil, was darauf hindeutet, dass keine Ratingänderung absehbar ist. Stützend für die Kreditwürdigkeit wirke eine im Großen und Ganzen stabile Entwicklung der Schuldenlast in den nächsten Jahren. Ein etwas höheres Wirtschaftswachstum könnte die Schuldentragfähigkeit sogar etwas verbessern.

EU-Kommission will bis Mitte 2019 Europäischen Währungsfonds schaffen

Die EU-Kommission will bis Mitte 2019 einen tiefgreifenden Umbau der Eurozone auf den Weg bringen. Bis dahin solle der Aufbau eines Europäischen Währungsfonds und der Posten eines Europäischen Wirtschafts- und Finanzministers beschlossen werden, schlug die Behörde am Mittwoch vor. Die Pläne sind ihr Beitrag zum Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs Ende kommender Woche, der über eine Reform der Eurozone beraten soll.

Britische Medien: Anschlag auf Theresa May vereitelt

Die britischen Sicherheitsbehörden haben Medienberichten zufolge einen Anschlag auf Premierministerin Theresa May verhindert. Zwei 20 und 21 Jahre alte Verdächtige seien festgenommen worden und sollten noch im Laufe des Tages einem Gericht vorgeführt werden, berichteten mehrere Medien übereinstimmend am Mittwoch. Die beiden Männer sollen demnach geplant haben, an den Sicherheitsabsperrungen vor Downing Street eine Bombe zu zünden und das anschließende Chaos zu nutzen, um May mit einem Messer zu erstechen.

EVP-Fraktionschef Weber warnt vor Junckers Schuldenunion

Kurz bevor EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker seine Vorschläge für den Umbau der Eurozone vorlegt, kommen mahnende Stimme aus der konservativen Fraktion des EU-Parlaments. Der Chef der christdemokratischen EVP-Fraktion, Manfred Weber (CSU), warnte vor einer Aufweichung der Schuldenregeln und einer europäischen Schuldenunion. "Ein Aufweichen des Stabilitätspakts oder eine Schuldenunion wird es mit uns jedenfalls nicht geben", sagte Weber im Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung.

US-Steuerreform dürfte vor allem Lohnwachstum befeuern

Die größten Gewinner der republikanischen Steuerreform sind die Unternehmen. Die Art und Weise, wie diese ihre Steuererleichterungen ausgeben, dürfte Einfluss auf die Wirtschaft haben und könnte die Märkte überraschen. Generell können Firmen vier Schritte mit ihren Barbeständen vornehmen: Investieren, an die Aktionäre verteilen, horten oder den Beschäftigen mehr Geld geben. In der Praxis betätigen sie sich in unterschiedlichem Ausmaß in allen vier Aktionen, jedoch abhängig von der Wirtschaftslage.

US-Republikaner wollen mehr Zeit für Haushaltseinigung

Die US-Republikaner streben eine Zwischenfinanzierung an, um mehr Zeit für eine grundsätzliche Einigung mit den Demokraten über die Staatsfinanzierung im nächsten Jahr zu haben. Am Samstag läuft die gesicherte Finanzierung für die Bundesbehörden aus, und es droht ein sogenannter Government Shutdown. Intern sind sich die Republikaner aber bislang nicht einig, ob sie eine Zwischenfinanzierung bis zum 22. oder bis zum 30. Dezember anstreben sollen.

Trumps Jerusalem-Pläne stoßen weltweit auf Kritik

Die Pläne von US-Präsident Donald Trump, Jerusalem als Israels Hauptstadt anzuerkennen, sind weltweit auf Kritik gestoßen. Der britische Außenminister Boris Johnson sagte am Mittwoch vor einem Nato-Treffen in Brüssel, seine Regierung betrachte dies mit "Sorge". London sei der Auffassung, der Status von Jerusalem solle Teil einer Verhandlungslösung zwischen Israel und den Palästinensern sein. Johnson fügte hinzu, Großbritannien habe "keine Pläne", seine Botschaft nach Jerusalem zu verlegen.

Indiens Notenbank belässt Leitzins bei 6,00%

Schweiz Nov Verbraucherpreise -0,1% gg Vormonat

Schweiz Nov Verbraucherpreise +0,8% (PROGNOSE: +1,0%) gg Vorjahr

US/MBA Market Index Woche per 1. Dez +4,7% auf 408,3 (Vorwoche: 390,0)

US/MBA Purchase Index Woche per 1. Dez +2,4% auf 250,6 (Vorwoche: 244,7)

US/MBA Refinance Index Woche per 1. Dez +9,0% auf 1.313,9 (Vorwoche: 1.205,1)

