Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Medigene nah dem Verkauf der US-Rechte an dem Medikament Veregen von 12,00 auf 12,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Damit komme das Biotechunternehmen bei seiner Fokussierung auf Immuntherapien voran, schrieb Analyst Bernhard Weininger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er passte seine Schätzungen an den vom Unternehmen angehoben Ausblick an./ag/la Datum der Analyse: 06.12.2017

ISIN: DE000A1X3W00