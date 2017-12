Der CSU-Ehrenvorsitzende Edmund Stoiber ist zuversichtlich, dass der designierte bayerische Ministerpräsident Markus Söder die CSU aus der Krise führen kann. "Ich habe schon früh gemerkt, dass Markus Söder ein außergewöhnliches politisches Talent ist, dass er einen starken Willen hat und immer bereit ist, sich für seine politische Überzeugung ins Getümmel zu werfen. Das hat mir gefallen", sagte Stoiber der Wochenzeitung "Die Zeit".

In seiner Zeit als CSU-Vorsitzender hatte Stoiber Söder zu seinem Generalsekretär gemacht. Söder sei "jemand, der Klartext spricht", so Stoiber. "Und wenn ich Leute ansprechen will, die Politik nicht als Lebensinhalt haben, dann muss ich die Dinge eben auch mal zuspitzen."

Auf die Frage, warum Söder ein besserer Ministerpräsident sein werde als seine innerparteilichen Konkurrenten Ilse Aigner und Joachim Herrmann, sagte Stoiber: "Weil er den größeren Macht- und Gestaltungswillen hat."