FRANKFURT (Dow Jones)--Airbus hat bei der geplanten Übernahme des Geschäfts mit den Jets der C-Serie von Bombardier eine wichtige Hürde genommen. Wie das Bundeskartellamt mitteilte, hat es keine Bedenken gegen die im Oktober vereinbarte Übernahme eines Mehrheitsanteils an dem Joint Venture CSALP durch Airbus.

"Durch den Zusammenschluss kommt es nicht zu einer erheblichen Behinderung wesentlichen Wettbewerbs", sagte Kartellamtspräsident Andreas Mundt. "Da Airbus vorwiegend Verkehrsflugzeuge mit einer Sitzplatzkapazität von über 150 Sitzen und die Bombardier-Tochter CSALP ausschließlich kleinere Flugzeuge herstellt, stehen die Unternehmen nicht in einem nahen Wettbewerbsverhältnis."

Airbus will 50,01 Prozent an der C Series Aircraft Limited Partnership (CSALP) übernehmen. Die Europäer werden in dem Gemeinschaftsunternehmen Einkauf, Vertrieb und Marketing für die Jets der C-Serie, die 100 bis 150 Passagiere fassen, übernehmen. Mit dem Deal dürfte sich der Wettbewerb zwischen Airbus und dem Erzrivalen Boeing verschärfen.

Das Vorhaben der beiden Flugzeugbauer ist auch noch bei den Wettbewerbsbehörden in Österreich und in Kanada anhängig und ist möglicherweise noch bei weiteren Wettbewerbsbehörden anmeldepflichtig, so das Bundeskartellamt.

December 06, 2017 07:58 ET (12:58 GMT)

