Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Gutes Umtauschergebnis bei Schuldverschreibungen 2014/2019 im Volumen von 8,189 Mio. Euro in Schuldverschreibungen 2017/2023 ebnet Weg für weitere Investitionen in das wachsende China-Geschäft

Leipzig, 6. Dezember 2017 - Im Rahmen des freiwilligen, öffentlichen Umtauschangebots haben die Gläubiger der mit einem Nennbetrag von 25 Mio. Euro ausstehenden 7,50% Schuldverschreibungen 2014/2019 (ISIN: DE000A1YC1F9) Umtauschaufträge im Gesamtvolumen von 8,189 Mio. Euro eingereicht. Dies entspricht einer Umtauschquote von rund 33%. Die neuen 7,25% Schuldverschreibungen 2017/2023 (ISIN: DE000A2GSNF5) werden voraussichtlich am 8. Dezember 2017 in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden.

Dr. Hubertus Bartsch, Geschäftsführer der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: "Durch den Umtausch konnten wir bereits sehr frühzeitig die Refinanzierung unserer Unternehmensanleihe 2014/2019 einleiten und uns zusätzlichen Freiraum für Investitionen in unser stark wachsendes China-Geschäft schaffen. Dort konnten wir mit Great Wall erstmals einen chinesischen OEM als Kunden gewinnen. Dessen Großserienauftrag wird unser Produktionsvolumen in China im für 2019 geplanten Normalbetrieb um 40% gegenüber den bisherigen Planungen erhöhen, so dass wir rund ein Jahr vor unserer Planung in diese neue Größenordnung hinein wachsen werden. Durch das Umtauschergebnis von 8,189 Mio. Euro, die uns nun wieder längerfristig zur Verfügung stehen, erhalten wir einen zusätzlichen Baustein in unserer Wachstumsfinanzierung, die wir darüber hinaus mit selbst generierten Cashflows sowie klassischer Bankfinanzierung realisieren."

Durch den Umtausch entstehen einmalige außerordentliche Aufwendungen in Höhe von ca. 0,8 Mio. Euro, die das Jahresergebnis 2017 beeinflussen werden und in der bisher gültigen Konzernergebnis-Prognose für das Geschäftsjahr 2017 von 1,3 bis 1,5 Mio. Euro (Vorjahr: 1,2 Mio. Euro) noch nicht berücksichtigt sind. Das Unternehmen behält sich vor, den Inhabern der bestehenden Schuldverschreibungen ein weiteres Umtauschangebot zu unterbreiten.

Kontakt: Frank Ostermair/Linh Chung Better Orange IR & HV AG Tel.: +49 (0)89 8896906 25 E-Mail: nzwl@better-orange.de

Wichtiger Hinweis: Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt kein Angebot, weder in Form einer Privatplatzierung noch in Form eines öffentlichen Angebots.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Umtauschangebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.nzwl.de/anleihe2017 einsehbar sind.

