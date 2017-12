NEW YORK (Dow Jones)--Die T-Mobile US Inc hat ein Aktienrückkaufprogramm aufgelegt. Bis Ende kommenden Jahres sollen eigene Aktien für bis zu 1,5 Milliarden US-Dollar erworben werden, teilte die US-Tochter der Deutschen Telekom mit. Der DAX-Konzern prüfe derzeit, ob er im selben Zeitraum weitere Papiere von T-Mobile erwerben wolle.

December 06, 2017

