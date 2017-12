NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt dürfte es am Mittwoch zum Handelsstart moderat abwärts gehen. Nachdem die Fortschritte hinsichtlich der geplanten US-Steuerreform die Börsen jüngst spürbar befeuerten, macht sich nun etwas Ernüchterung breit. Die Reform könnte die US-Notenbank Fed zwingen, das Tempo der Zinsanhebungen zu erhöhen, kommentierte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Broker AxiTrader. Zudem könnte das Ausbleiben einer noch in diesem Jahr erwarteten Reform eine Jahresendrally verhindern, ergänzte Marktanalyst Craig Erlam vom Devisenbroker Oanda.

Aktuell lässt der Broker IG für den US-Leitindex Dow Jones Industrial einen Start von minus 0,22 Prozent auf 24 127 Punkte erwarten. Zum Wochenauftakt hatte das US-Börsenbarometer angesichts der vom US-Senat abgenickten Steuerreform noch einen Rekord bei 24 534 Punkten erreicht.

Unter den Einzelwerten dürften die Aktien des Krankenversicherers UnitedHealth im Fokus stehen. UnitedHealth baut seine Servicesparte Optum mit einer milliardenschweren Übernahme aus. Das kostet 4,9 Milliarden US-Dollar, was die Aktie vorbörslich um 0,3 Prozent drückte. Die Papiere von Verkäufer DaVita dagegen sprangen zeitgleich um 9,6 Prozent hoch.

Die Anteile der Baumarktkette Home Depot büßten vor dem Handelsstart 2,2 Prozent ein. Allerdings hatten die Papiere erst zum Wochenstart bei 186,31 US-Dollar ein Rekordhoch erreicht. Home Depot will eigene Aktien im Wert von 15 Milliarden Dollar vom Markt zurückkaufen. Zudem setzte sich der Konzern neue langfristige Wachstums- und Gewinnziele bis 2020.

Ein Aktienrückkaufprogramm gab auch die US-Mobilfunktochter der Deutschen Telekom bekannt. T-Mobile US will dafür bis Ende kommenden Jahres bis zu 1,5 Milliarden Dollar aufwenden. Vorbörslich zeigten sich die Papiere von dieser Mitteilung jedoch fast unbewegt./ck/das

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0177 2017-12-06/14:58