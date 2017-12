Wir leben in außergewöhnlichen Zeiten.



Das trifft nicht nur auf die aktuelle politische Gemengelage zu, sondern noch viel mehr auf die geldpolitische und wirtschaftliche Lage. Es gab in den großen Industrienationen noch nie zuvor so niedrige Zinsen und eine so hohe Verschuldung. Dadurch wurden die Märkte in diesen Regionen teilweise auf Rekordniveaus katapultiert. Und da für mich im Einkauf der Gewinn liegt, stelle ich mir zurzeit die Frage, ob ?Buy and Hold? im aktuellen Umfeld wirklich immer die richtige Strategie i...

Die Welt ist über beide Ohren verschuldet



Die Welt versinkt in Schulden. Nicht nur die Staaten sind über beide ...

Den vollständigen Artikel lesen ...