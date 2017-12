Hedgefonds treiben den Kurs des Stromproduzenten Uniper. Für die privaten Aktionäre steht fest: Sie sollten nicht voreilig verkaufen - jedenfalls nicht an die finnische Fortum. Die wichtigsten Fragen zum Übernahmekampf.

Was wurde Uniper zum Start nicht geschmäht: Als "Resterampe" wurde das Unternehmen beschimpft, in das Eon seine notleidenden Kohle- und Gaskraftwerke abgespalten hatte. Der Börsengang im September 2016, als der Energiekonzern die ersten gut 53 Prozent abgab, verlief auch eher mäßig. Die Aktie ging gerade einmal mit zehn Euro an den Start. Insgesamt wurde Uniper mit weniger als vier Milliarden Euro bewertet.

Seitdem hat sich die Aktie aber zum begehrten Objekt entwickelt. Der finnische Energiekonzern Fortum hat eine Übernahmeofferte von 22 Euro je Aktie abgegeben. Hedgefonds spekulieren sogar auf noch höhere Kurse. Und jetzt ist auch noch der aggressive US-Investor Paul Singer mit seinem Fonds Elliott eingestiegen - und hat den Kurs am Dienstag auf ein neues Rekordhoch von 25,80 Euro getrieben.

Warum? Was will Singer? Und was sollen die Aktionäre jetzt machen. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Übernahmekampf um Uniper.

Warum steigt Singer ein?

Uniper gab am Dienstag bekannt, dass Singer und sein Fonds Elliott 5,32 Prozent der Uniper-Aktien erworben haben. Zuvor hatte er sich schon heimlich angeschlichen - knapp unter die Drei-Prozent-Marke, ab der Investments gemeldet werden müssen. Singer und Elliott lehnen bislang einen Kommentar zu ihren Motiven ab. In der Vergangenheit hatten sie sich aber schon wiederholt in Übernahmekämpfe eingemischt, um eine höhere Abfindung herauszuschlagen. Beim Arzneimittelhersteller Stada war ihnen das zuletzt auch erfolgreich gelungen.

Warum notiert der Kurs schon bei knapp 26 Euro, obwohl Fortum nur 22 Euro bietet?

Elliott ist nicht der einzige Hedgefonds, der sich jetzt bei Uniper eingekauft hat. Zuletzt kauften sich nach Informationen des Handelsblatts schon zahlreiche andere Fonds ein, allerdings blieben sie unterhalb der Meldeschwelle. Sie spekulieren in erster Linie auf eine höhere Abfindung, sollte Fortum in einem zweiten Schritt die komplette Kontrolle anstreben.

Was bedeutet das für Privataktionäre?

Es gibt keinen Grund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...