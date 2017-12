Zürich - Der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse erwartet, dass die Schweizer Wirtschaft 2018 den Aufschwung fortsetzt. Im Gegensatz zum letzten Jahr sollen diesmal auch Arbeitssuchende davon profitieren.

Economiesuisse prognostiziert der Schweiz im kommenden Jahr ein Wirtschaftswachstum von 2,2% und für 2017 1,0%. Gemäss Economiesuisse-Chefökonom Rudolf Minsch ist die Schweiz damit definitiv auf den Wachstumskurs eingeschwenkt. "Die Schweizer Wirtschaft nimmt Fahrt auf", sagte er an einer Medienkonferenz am Mittwoch in Zürich.

Wichtigste Treiber der Entwicklung sind laut Minsch der Wechselkurs sowie die globale und europäische Konjunktur. So wirke in Europa Deutschland weiterhin als Lokomotive. Gleichzeitig entwickle sich endlich auch in Frankreich und in Italien die Wirtschaft positiv.

Noch wichtiger sei jedoch, dass sich der Euro auf- und der Franken abgewertet habe. Der Schweizer Franken sei zwar gegenüber dem Euro immer noch überbewertet, sagte Minsch. "Doch damit kann die Schweizer Wirtschaft leben." Insbesondere die Exportunternehmen erzielen laut Minsch wieder höhere Margen und können darum wieder investieren.

Frankenstärke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...